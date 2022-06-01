佛州鱷魚咬死人 男子下湖撿飛盤 不幸喪命

佛羅里達州拉戈市泰勒公園一處面積53畝的湖泊，上月30日發生鱷魚攻擊人類的事件。圖為豎立湖邊的鱷魚警告牌。(美聯社)

佛羅里達州 皮尼拉斯郡 (Pinellas)拉戈市(Largo)泰勒公園(John S. Taylor Park)一處面積53畝的湖泊，上月30日發生鱷魚攻擊人的事件；一名47歲的男子在泰勒公園販售飛盤高爾夫(disc golf)的攤販，為撿回不慎落入湖裡的飛盤而下湖，結果不幸死於鱷吻。

皮尼拉斯郡公園處主任柯茲(Paul Cozzie)表示，現在正是鱷魚的交配季節，鱷魚活動頻繁，脾氣也變得更暴躁易怒，特別是在黃昏或黎明之時，再加上事發湖泊並非獨立水體，而與外面的河流相連通，可以說是「鱷魚的高速公路」，非常危險，湖泊周圍也有架設警示標語警告民眾不要下水，即便是公園處的動保專員也禁止涉水。

警方1日公布死者是麥吉尼斯(Sean Thomas McGuinness)，柯茲說：「他似乎在公園開放前就偷偷潛入，並在錯誤的時機進入湖泊，最終導致喪命；我們呼籲飛盤高爾夫玩家，如果飛盤不小心掉進水裡，真的就算了。」

他也說；在發現男子遺體後已派人到現場驅離鱷魚；同時呼籲大眾，佛州 幾乎所有自然淡水河或湖泊中都有鱷魚，總數量估計130萬條，出門玩水務必小心，也不要餵鱷魚吃東西。

這已不是佛羅里達州首次出現鱷魚攻擊人的意外；據公園處統計，過去十年間平均每年會發生八起鱷魚攻擊人的意外，共造成四人死亡；柯茲指出，數年前在泰勒公園同一湖泊中，就有人一樣為了撿飛盤而涉水，結果被鱷魚咬傷臉頰，所幸最後生還；2018年還在一條死亡鱷魚體內發現女性骸骨，2016年迪士尼 樂園更發生鱷魚跳出水面吃了一名2歲男童的意外。