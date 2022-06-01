北卡台鄉會前會長李彥禎 談目擊南加台灣教會槍擊經過
北卡台灣同鄉會前會長李彥禎兩周前親身經歷爾灣台灣長老教會血案。他說如果不是鄭達志醫師的阻擋和張宣信牧師的制服，下一個被殺的就是他。女兒李文瑜(Wendy McSwain)自洛麗前往探望父母並參加鄭達志追思紀念會，感恩鄭達志醫師為父親擋下了子彈。
李彥禎自北卡大學畢業後，在北卡居住了40年，曾開設北卡最大的裁縫連鎖店、擔任台鄉會會長，並創立北卡台灣商會。多年前因覺得加州Laguna Woods是個理想退休地，和太太遷往該處，並鼓吹許多朋友退休後也搬到當地。
該村有24小時警衛駐守大門，居民需展示證明才能進入。教會在退休村的牆外，不受此限，大家都能自由進出。因疫情有一陣子沒去教會的他，聽說以前牧會的張宣信牧師和師母要回來講道，很高興地回教會，卻沒想到遇上慘無人道的屠殺。
他描述那天張牧師以「充電」為證道主題，禮拜開始後10分鐘，有位口操道地台語、年約60多歲的陌生客突然出現。對方先說是第一次來，但不願意填寫新訪者資料，逕自拿了幾份報紙瀏覽一陣後不知去向。之後，他又回來要求一份禮拜程序表，並表示想要進禮拜堂「看看」。進去後，他站在最後面，改口說已來過兩三次，只停留數分鐘後離開。
禮拜和主日學結束後，大家到另一廳堂吃便當。此時周文偉用鐵鍊把不同的門鎖住，兩位姐妹問他為什麼，他不回答。她們看周身穿保全制服，以為他負責鎖門，不疑有他。
飯後大家分組拍團體照，李彥禎和太太是最後一組。照完走回餐桌，突然聽到「碰、碰、碰」聲響。他和其他人以為是鞭炮聲而不在意，以致當槍手把槍口指向他時，他竟然穩若泰山，面不改色，直到忽然看到張牧師高舉椅子飛奔向槍手猛擊，才驚覺地躲到大柱子後面。
張牧師把槍手擊倒後，三位男士把槍手牢按在地，有人用腰帶綁槍手的雙腳，有人找來電線綁他的雙腳。槍手被制服後，鄭達志的母親衝出來，看到躺在地上佈滿血跡的兒子，一時驚呆，周圍的人也不知所措。
有人陸續離開，警察到達時，現場剩下37位會友。他說警察體貼又禮貌的送水、搬椅子，也有義工來安撫大家的情緒。救護車到時，首先確認鄭醫生是否還有生命跡象，接著迅速包紮5名中彈者傷口，送往醫院。他和其他人留下接受警方調查。
他說教會眾兄弟姐妹雖然在這次大災難中受到驚嚇，但大體上冷靜、合作、互助，給救援人員留下極深的良好印象。他感謝神的憐憫和保守，在槍手離他不到30呎，正把槍口對準他時，子彈神奇地卡住，槍手只好低頭換裝子彈，張牧師也才得以趁機將之擊倒，挽救許多人的生命。
住在北卡的李文瑜聽到爸媽經歷槍擊案，覺得不可思議。她說台灣教會是租用美國教會的一個小會堂聚會，從外面不易找到，何況用餐處還要走到另一個廳堂。兇手顯然事先調查地形，早有預謀。她哽咽的說她對鄭醫師滿懷感恩，如沒有他，下一個被殺就是她的父親。她去參加鄭醫師的追悼會，橘郡檢察官說根據監控錄像，事發時鄭達志並不是正在兇手旁邊，而是從房間另一角衝向前與之纏鬥。他毫不猶豫，不計自身安全的救人勇氣令人敬佩，能參加他的追悼會是她莫大的榮幸。
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