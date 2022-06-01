北卡台鄉會前會長李彥禎 談目擊南加台灣教會槍擊經過

鄭達志醫師追悼會。 （李文瑜提供）

北卡 台灣同鄉會前會長李彥禎兩周前親身經歷爾灣台灣長老教會血案。他說如果不是鄭達志醫師的阻擋和張宣信牧師的制服，下一個被殺的就是他。女兒李文瑜(Wendy McSwain)自洛麗前往探望父母並參加鄭達志追思紀念會，感恩鄭達志醫師為父親擋下了子彈。

李彥禎自北卡大學畢業後，在北卡居住了40年，曾開設北卡最大的裁縫連鎖店、擔任台鄉會會長，並創立北卡台灣商會。多年前因覺得加州 Laguna Woods是個理想退休 地，和太太遷往該處，並鼓吹許多朋友退休後也搬到當地。

該村有24小時警衛駐守大門，居民需展示證明才能進入。教會在退休村的牆外，不受此限，大家都能自由進出。因疫情有一陣子沒去教會的他，聽說以前牧會的張宣信牧師和師母要回來講道，很高興地回教會，卻沒想到遇上慘無人道的屠殺。

他描述那天張牧師以「充電」為證道主題，禮拜開始後10分鐘，有位口操道地台語、年約60多歲的陌生客突然出現。對方先說是第一次來，但不願意填寫新訪者資料，逕自拿了幾份報紙瀏覽一陣後不知去向。之後，他又回來要求一份禮拜程序表，並表示想要進禮拜堂「看看」。進去後，他站在最後面，改口說已來過兩三次，只停留數分鐘後離開。

禮拜和主日學結束後，大家到另一廳堂吃便當。此時周文偉用鐵鍊把不同的門鎖住，兩位姐妹問他為什麼，他不回答。她們看周身穿保全制服，以為他負責鎖門，不疑有他。

飯後大家分組拍團體照，李彥禎和太太是最後一組。照完走回餐桌，突然聽到「碰、碰、碰」聲響。他和其他人以為是鞭炮聲而不在意，以致當槍手把槍口指向他時，他竟然穩若泰山，面不改色，直到忽然看到張牧師高舉椅子飛奔向槍手猛擊，才驚覺地躲到大柱子後面。

張牧師把槍手擊倒後，三位男士把槍手牢按在地，有人用腰帶綁槍手的雙腳，有人找來電線綁他的雙腳。槍手被制服後，鄭達志的母親衝出來，看到躺在地上佈滿血跡的兒子，一時驚呆，周圍的人也不知所措。

追悼會上鄭達志醫師的遺像。(李文瑜提供)

有人陸續離開，警察 到達時，現場剩下37位會友。他說警察體貼又禮貌的送水、搬椅子，也有義工來安撫大家的情緒。救護車到時，首先確認鄭醫生是否還有生命跡象，接著迅速包紮5名中彈者傷口，送往醫院。他和其他人留下接受警方調查。

他說教會眾兄弟姐妹雖然在這次大災難中受到驚嚇，但大體上冷靜、合作、互助，給救援人員留下極深的良好印象。他感謝神的憐憫和保守，在槍手離他不到30呎，正把槍口對準他時，子彈神奇地卡住，槍手只好低頭換裝子彈，張牧師也才得以趁機將之擊倒，挽救許多人的生命。

住在北卡的李文瑜聽到爸媽經歷槍擊 案，覺得不可思議。她說台灣教會是租用美國教會的一個小會堂聚會，從外面不易找到，何況用餐處還要走到另一個廳堂。兇手顯然事先調查地形，早有預謀。她哽咽的說她對鄭醫師滿懷感恩，如沒有他，下一個被殺就是她的父親。她去參加鄭醫師的追悼會，橘郡檢察官說根據監控錄像，事發時鄭達志並不是正在兇手旁邊，而是從房間另一角衝向前與之纏鬥。他毫不猶豫，不計自身安全的救人勇氣令人敬佩，能參加他的追悼會是她莫大的榮幸。