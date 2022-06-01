嬰兒配方奶粉缺貨 北卡衛生部支招應對

超市貼出亞培(Abbott)召回奶粉的公告。(記者王明心/攝影)

嬰兒奶粉短缺，導致北卡 有些店家限制購買數量，有些根本無貨可進，對此，北卡衛生部(NCDHHS)表示，即使民眾常用的奶粉沒有庫存，仍還有多種安全選擇，譬如其他以標準牛奶 或大豆配方製成的奶粉品牌、商店自有品牌、較小規模的製造商，及有機選擇等。如果使用的是專門的配方奶粉，則建議諮詢兒科醫生以確定替代方案。

北卡衛生部(NCDHHS) 提供奶粉短缺的應對方法。(該部官網)

該部並將密切監測供應情況，與聯邦政府、製造商和零售商 合作，盡快讓更多配方奶粉重上北卡貨架。

該部鼓勵家庭一次只購買未來兩周所需的奶粉就好，以緩解短缺。如有必要，可向社區組織、知名線上零售商、國際聯合勸募會(United Way)，或撥打211聯繫社區資源專家，尋求奶粉來源。一些經北美母乳銀行協會(HMBANA)認可的母乳銀行也正向有需要者分發捐贈的母乳。

民眾也可向製造商尋求幫助。亞培客服電話：1-877-4Abbott，他們正為急需者提供為數有限的EleCare奶粉。美強生(Mead Johnson)的客服電話：1-800-222-9123。

美國食品藥物管理局(FDA)也正放寬規定，讓更多奶粉品牌進入美國。康達米(Kendamil)便是首批被核准進口的配方奶粉品牌之一，預計6月上架。

北卡商家或限制奶粉購買數量，或架上無貨。(記者王明心/攝影)

對於同時使用母乳和鐵強化(iron-fortified)嬰兒配方奶粉的家庭，衛生部建議增加母乳餵養頻率，減低對配方奶的需求。使用捐贈母乳者應只使用經篩選捐贈者的母乳，或經北美母乳銀行協會認證的母乳，以確保安全性。

北卡衛生部提醒民眾：不要自製嬰兒配方奶粉，因沒有經過FDA的評估，自製奶粉可能缺乏對嬰兒生長至關重要的營養物質；不要用水稀釋，一定要遵循標籤上的說明沖泡；在孩子一歲之前，不建議使用幼兒配方奶和植物基牛奶替代品；不要從網上或不明來源處購買奶粉，因儲存和運輸條件可能影響安全性。

如果看到貨架上的奶粉價格過高，可上網舉報：ncdoj.gov/gouging，或：1-875-no-scam。