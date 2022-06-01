我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登投書紐時 將援烏更先進火箭系統、不促普亭垮台

世說新聞／買槍審核沒用？這15起大屠殺都是合法槍所為

嬰兒配方奶粉缺貨 北卡衛生部支招應對

記者王明心／北卡羅來納州報導
超市貼出亞培(Abbott)召回奶粉的公告。(記者王明心/攝影)
超市貼出亞培(Abbott)召回奶粉的公告。(記者王明心/攝影)

嬰兒奶粉短缺，導致北卡有些店家限制購買數量，有些根本無貨可進，對此，北卡衛生部(NCDHHS)表示，即使民眾常用的奶粉沒有庫存，仍還有多種安全選擇，譬如其他以標準牛奶或大豆配方製成的奶粉品牌、商店自有品牌、較小規模的製造商，及有機選擇等。如果使用的是專門的配方奶粉，則建議諮詢兒科醫生以確定替代方案。

北卡衛生部(NCDHHS) 提供奶粉短缺的應對方法。(該部官網)
北卡衛生部(NCDHHS) 提供奶粉短缺的應對方法。(該部官網)

該部並將密切監測供應情況，與聯邦政府、製造商和零售商合作，盡快讓更多配方奶粉重上北卡貨架。

該部鼓勵家庭一次只購買未來兩周所需的奶粉就好，以緩解短缺。如有必要，可向社區組織、知名線上零售商、國際聯合勸募會(United Way)，或撥打211聯繫社區資源專家，尋求奶粉來源。一些經北美母乳銀行協會(HMBANA)認可的母乳銀行也正向有需要者分發捐贈的母乳。

民眾也可向製造商尋求幫助。亞培客服電話：1-877-4Abbott，他們正為急需者提供為數有限的EleCare奶粉。美強生(Mead Johnson)的客服電話：1-800-222-9123。

美國食品藥物管理局(FDA)也正放寬規定，讓更多奶粉品牌進入美國。康達米(Kendamil)便是首批被核准進口的配方奶粉品牌之一，預計6月上架。

北卡商家或限制奶粉購買數量，或架上無貨。(記者王明心/攝影)
北卡商家或限制奶粉購買數量，或架上無貨。(記者王明心/攝影)

對於同時使用母乳和鐵強化(iron-fortified)嬰兒配方奶粉的家庭，衛生部建議增加母乳餵養頻率，減低對配方奶的需求。使用捐贈母乳者應只使用經篩選捐贈者的母乳，或經北美母乳銀行協會認證的母乳，以確保安全性。

北卡衛生部提醒民眾：不要自製嬰兒配方奶粉，因沒有經過FDA的評估，自製奶粉可能缺乏對嬰兒生長至關重要的營養物質；不要用水稀釋，一定要遵循標籤上的說明沖泡；在孩子一歲之前，不建議使用幼兒配方奶和植物基牛奶替代品；不要從網上或不明來源處購買奶粉，因儲存和運輸條件可能影響安全性。

如果看到貨架上的奶粉價格過高，可上網舉報：ncdoj.gov/gouging，或：1-875-no-scam。

北卡 零售商 牛奶

上一則

黑奴擁有175年歷史古蹟農 恐因二度徵收再失土地

下一則

大華府青少年兒童端午繪畫賽 5日登場

延伸閱讀

奶粉荒 華人專程飛加拿大買 未生孩子的準父母也開始囤貨

奶粉荒 華人專程飛加拿大買 未生孩子的準父母也開始囤貨

為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生

為奶粉荒赴國會作證 食藥局長：亞培工廠超不衛生
北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔

北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔
涉利益衝突、與下屬有不當關係 北卡眾議員考索恩被查

涉利益衝突、與下屬有不當關係 北卡眾議員考索恩被查
全美最宜居之地 北卡洛麗-杜倫居第6

全美最宜居之地 北卡洛麗-杜倫居第6
奶粉大缺 心急家長向歐洲訂貨 開啟黑市大門

奶粉大缺 心急家長向歐洲訂貨 開啟黑市大門

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家
WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別

WSJ：美國規模最大企業員工待遇差異天壤之別
狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光

狗仔：汪小菲對大小S動粗 與3女親密照曝光
美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%

美房市降溫了？這項商品價格自Fed升息來暴跌50%
拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫

拜登：抗通膨是首要經濟任務 揭3部分應對計畫