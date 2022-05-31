搬家往南走…美東夏樂排第4 奧蘭多第8

德州休士頓是搬家者最熱門的去處。(Getty Images)

COVID-19的流行影響了許多人的生活、工作、移動和娛樂方式。它促進了遠端工作的流行，改變了人們在家裡及辦公室的時間花費。根據卡車租賃公司Penske的2021年最佳搬家目的地年度報告，搬家者主要湧向了南部城市。全美兩大州：紐約州和加州，都在熱門目的地榜上無名。前三名為休士頓、賭城、以及鳳凰城。北卡夏樂則位居第四，而佛州 奧蘭多排第八。

雖然有不少人在2020年搬家，但根據美國人口普查 局的最新數據，這兩年搬家的美國民眾比以往任何時候都要少。

Penske指出，在去年10個最受搬家者歡迎的城市中，八個曾在2020年上榜。芝加哥和北卡夏樂分別在闊別五年和三年後再次上榜。

全美的搬家率正呈歷史性下降。根據美國人口普查局3月份的報告，2021年有8.4%的人更換了住所，低於2020年的9.3%。這是自該局1948年開始收集這一數據以來的最低水平。

Penske還發現，西部山區，特別是愛達荷州和蒙大拿州城市的卡車租賃有所增加，這支持了2020年的市場資料，顯示人們離開大城市前往農村地區或遠端工作。

而言，「陽光地帶」(Sun Belt)最受人們青睞，德州 的達拉斯、奧斯汀和聖安東尼奧也位居前十名。

Penske自2010年開始編制這份年度榜單。U-Haul每年也會發布一份類似的報告，今年U-Haul榜單報告的最熱門州分別是田納西州、德州和佛州。

人口普查局指出，這種趨勢並非疫情期間獨有：在過去的五年裡，搬家率要麼呈現下降趨勢，要麼保持穩定。在同一時期，大多數搬家的美國人都待在他們所在的城市或州，跨越州界尋求新住所的人相對較少。

人口普查局報告指出：2021年，僅有不到五分之一的搬家者從一個州搬到另一個州，而超過一半的人搬到了同一個郡的不同地點。2017年至2020年的趨勢也一直如此。

2021年十大搬家目的地

1. 德州 休士頓 (Houston)

2. 內華達州 拉斯維加斯(Las Vegas)

3. 亞利桑納州 鳳凰城(Phoenix)

4. 北卡 夏樂(Charlotte)

5. 科羅拉多州 丹佛(Denver)

6. 德州 聖安東尼奧(San Antonio)

7. 德州 達拉斯(Dallas)

8. 佛州 奧蘭多(Orlando)

9. 德州 奧斯汀(Austin)

10.伊利諾伊州 芝加哥(Chicago)

資料來源：Penske