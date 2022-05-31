我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

從5萬到6000萬 中國留學生6年白手起家

明年仍晶片短缺 美商務部長：台積電與台灣是重要夥伴

搬家往南走…美東夏樂排第4 奧蘭多第8

記者王政賢／北卡羅來納州報導
德州休士頓是搬家者最熱門的去處。(Getty Images)
德州休士頓是搬家者最熱門的去處。(Getty Images)

COVID-19的流行影響了許多人的生活、工作、移動和娛樂方式。它促進了遠端工作的流行，改變了人們在家裡及辦公室的時間花費。根據卡車租賃公司Penske的2021年最佳搬家目的地年度報告，搬家者主要湧向了南部城市。全美兩大州：紐約州和加州，都在熱門目的地榜上無名。前三名為休士頓、賭城、以及鳳凰城。北卡夏樂則位居第四，而佛州奧蘭多排第八。

雖然有不少人在2020年搬家，但根據美國人口普查局的最新數據，這兩年搬家的美國民眾比以往任何時候都要少。

Penske指出，在去年10個最受搬家者歡迎的城市中，八個曾在2020年上榜。芝加哥和北卡夏樂分別在闊別五年和三年後再次上榜。

全美的搬家率正呈歷史性下降。根據美國人口普查局3月份的報告，2021年有8.4%的人更換了住所，低於2020年的9.3%。這是自該局1948年開始收集這一數據以來的最低水平。

Penske還發現，西部山區，特別是愛達荷州和蒙大拿州城市的卡車租賃有所增加，這支持了2020年的市場資料，顯示人們離開大城市前往農村地區或遠端工作。

而言，「陽光地帶」(Sun Belt)最受人們青睞，德州的達拉斯、奧斯汀和聖安東尼奧也位居前十名。

Penske自2010年開始編制這份年度榜單。U-Haul每年也會發布一份類似的報告，今年U-Haul榜單報告的最熱門州分別是田納西州、德州和佛州。

人口普查局指出，這種趨勢並非疫情期間獨有：在過去的五年裡，搬家率要麼呈現下降趨勢，要麼保持穩定。在同一時期，大多數搬家的美國人都待在他們所在的城市或州，跨越州界尋求新住所的人相對較少。

人口普查局報告指出：2021年，僅有不到五分之一的搬家者從一個州搬到另一個州，而超過一半的人搬到了同一個郡的不同地點。2017年至2020年的趨勢也一直如此。

2021年十大搬家目的地

1. 德州  休士頓    (Houston)

2. 內華達州  拉斯維加斯(Las Vegas)

3. 亞利桑納州  鳳凰城(Phoenix)

4. 北卡 夏樂(Charlotte)

5. 科羅拉多州  丹佛(Denver)

6. 德州  聖安東尼奧(San Antonio)

7. 德州  達拉斯(Dallas)

8. 佛州  奧蘭多(Orlando)

9. 德州  奧斯汀(Austin)

10.伊利諾伊州  芝加哥(Chicago)

資料來源：Penske

德州 人口普查 佛州

上一則

推遲2年開幕 吉列姆藝術展再突破

延伸閱讀

德州小學槍擊究責 FBI前探員：烏瓦德警未「積極緝兇」

德州小學槍擊究責 FBI前探員：烏瓦德警未「積極緝兇」
巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查

巴斯奇亞畫作 出現逝世6年後的「FedEx」圖樣？FBI調查
德州小學槍案 民主黨歐洛克當政治賭注 州長選舉尋求逆轉勝

德州小學槍案 民主黨歐洛克當政治賭注 州長選舉尋求逆轉勝
德州偏鄉民宿業去年吸金逾億 中部酒鄉即達4000萬元

德州偏鄉民宿業去年吸金逾億 中部酒鄉即達4000萬元
分析：民主黨選將以德州小學槍擊為政治賭注尋求逆轉勝

分析：民主黨選將以德州小學槍擊為政治賭注尋求逆轉勝
大華府公校增警力 讓師生安心上課

大華府公校增警力 讓師生安心上課

熱門新聞

女童Miah Cerrillo被迫在身上塗同學的血。（德州KPRC電視台）

德州小學濫射案 女童塗同學血裝死 男童見求救女生被殺

2022-05-26 20:45
胡德堡陸軍基地凡妮莎吉倫命案，真相大逆轉。(The US Sun)

逆轉 胡德堡美女士兵非遭姦殺 意外發現同袍婚外情惹禍

2022-05-24 18:58
歹徒穿著有「警察」字樣裝束，騙居民開門。(Bexar County Sheriff)

穿成這樣的「警察」要求進入民宅 德州婦女被騙失財

2022-05-26 18:52
逃過大屠殺，男童Noah Orona卻還對衣服染血、搞壞眼鏡，而向父親道歉。（ABC）

逃過大屠殺 男童卻還對衣服染血、弄丟眼鏡向父母道歉

2022-05-27 22:35
德州巴斯措普縣居民自費看版廣告力抗馬斯克的鑽地公司。(adpulp.com)

馬斯克在德州橫著走 不服氣居民投訴無門

2022-05-26 17:56
斯普林的巴基斯坦裔丈夫殺妻、殺女後自殺。圖為凶案現場。（ABC）

移民家庭傳悲劇 丈夫殺3人後自戕

2022-05-24 12:30

超人氣

更多 >
沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了

沈殿霞愛女繼承亡母遺產 數字上漲鄭欣宜發聲了
美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌

美股拋售已盡？這位投資長：只打一隻腳、等待紮實恐慌
刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力

刷牙、開車都累...Omicron嚴重後遺症 患者渾身無力
通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責

通膨拉警報 華郵指白宮失誤 拜登、鮑爾、葉倫都要負責
加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回

加州兩種有機草莓疑遭病毒感染 FDA宣布緊急召回