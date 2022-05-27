阿州蒙市世界城市文化節熱鬧登場
為慶祝5月份亞太裔傳統月，由阿拉巴馬州蒙哥馬利市政府所主辦的第二屆「世界城市文化節」(Global City Festival)日前在該市阿拉巴馬河畔(Alabama River)圓形表演場推出，阿拉巴馬州中區華僑協會、特洛伊大學(Troy University)國際語言與文化學院和其他蒙市亞裔社團都踴躍參與了當天活動。
文化節活動涵蓋各個亞太裔傳統文化，各國美食品嘗和文藝節目等，主要藉機向民眾介紹展示多元文化，由阿州中區華協和特洛伊大學所設置的中華文化攤位，除了展出並贈送來賓代表中華文化的書籍和紀念品外，並提供中華美食供品嚐。
中華文藝演出包括來自伯明翰腰鼓隊的「鑼鼓聲聲」、奧本雨嫣舞蹈隊的民族舞蹈以及陳奕霖的鋼琴獨奏等。
另外，還有印度、日本和韓國等族群的才藝表演，過程中主辨單位還安排數位蒙市亞太裔代表人士舉行小組討論，其中包括了華裔教授彭長征、蔡裕棟博士及教授郭毓禎等。
與會者表示，亞太裔社團之間應該經常聯繫，加強彼此了解，建立友誼和共識。為感謝並鼓勵當天幫忙的華裔青少年志工，阿州中區華協和特洛伊大學國際語言與文化學院並予以頒發證書。
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