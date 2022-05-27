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阿州蒙市世界城市文化節熱鬧登場

林昱瑄
伯明翰腰鼓隊表演「鑼鼓聲聲」。(記者王宇平／攝影)
伯明翰腰鼓隊表演「鑼鼓聲聲」。(記者王宇平／攝影)

為慶祝5月份亞太裔傳統月，由阿拉巴馬州蒙哥馬利市政府所主辦的第二屆「世界城市文化節」(Global City Festival)日前在該市阿拉巴馬河畔(Alabama River)圓形表演場推出，阿拉巴馬州中區華僑協會、特洛伊大學(Troy University)國際語言與文化學院和其他蒙市亞裔社團都踴躍參與了當天活動。

雨嫣舞蹈隊的藏族舞蹈。(記者王宇平／攝影)
雨嫣舞蹈隊的藏族舞蹈。(記者王宇平／攝影)

文化節活動涵蓋各個亞太裔傳統文化，各國美食品嘗和文藝節目等，主要藉機向民眾介紹展示多元文化，由阿州中區華協和特洛伊大學所設置的中華文化攤位，除了展出並贈送來賓代表中華文化的書籍和紀念品外，並提供中華美食供品嚐。

陳奕霖鋼琴獨奏。(記者王宇平／攝影)
陳奕霖鋼琴獨奏。(記者王宇平／攝影)
阿州中區華僑協會會長羅瑛(右四)和特洛伊大學代表Austin Deal (右五)...
阿州中區華僑協會會長羅瑛(右四)和特洛伊大學代表Austin Deal (右五)分發感谢狀給華裔青少年志工。(記者王宇平／攝影)

中華文藝演出包括來自伯明翰腰鼓隊的「鑼鼓聲聲」、奧本雨嫣舞蹈隊的民族舞蹈以及陳奕霖的鋼琴獨奏等。

另外，還有印度、日本和韓國等族群的才藝表演，過程中主辨單位還安排數位蒙市亞太裔代表人士舉行小組討論，其中包括了華裔教授彭長征、蔡裕棟博士及教授郭毓禎等。

阿州中區華協和特洛伊大學的中華文化和美食展示攤位吸引不少人潮。(記者王宇平／攝影...
阿州中區華協和特洛伊大學的中華文化和美食展示攤位吸引不少人潮。(記者王宇平／攝影)
阿州中區華協和其他亞太裔代表參加活動。(記者王宇平／攝影)
阿州中區華協和其他亞太裔代表參加活動。(記者王宇平／攝影)
第二屆蒙市亞太裔傳統月活動在阿拉巴馬河畔登場。(記者王宇平／攝影)
第二屆蒙市亞太裔傳統月活動在阿拉巴馬河畔登場。(記者王宇平／攝影)

與會者表示，亞太裔社團之間應該經常聯繫，加強彼此了解，建立友誼和共識。為感謝並鼓勵當天幫忙的華裔青少年志工，阿州中區華協和特洛伊大學國際語言與文化學院並予以頒發證書。

韓國跆拳道示範。(記者王宇平／攝影)
韓國跆拳道示範。(記者王宇平／攝影)

參加小組討論會的亞太裔代表。(記者王宇平／攝影)
參加小組討論會的亞太裔代表。(記者王宇平／攝影)

阿拉巴馬州 華裔 美食

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