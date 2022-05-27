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中華文化學校25周年校慶 歡送3畢業生

林昱瑄
王翼龍肯定中華文化學校建校25年傳承文化的使命，貢獻、與成果。(記者閻尚恩／攝影)
王翼龍肯定中華文化學校建校25年傳承文化的使命，貢獻、與成果。(記者閻尚恩／攝影)

亞特蘭大中華文化學校日前於瓊斯溪市(Johns Creek)的Standard Club舉行2022年畢業典禮暨建校25周年慶典，歡送本屆畢業生馬榆雯、余政威、李諾亞(Noah Littles)順利畢業。

當天包括了校長林香蘭與校董會董事長劉湘濤賢伉儷及邱婷蘭、駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍、亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉、瓊斯溪市長John Bradberry、僑務委員范琪君、陸復泰、張崧軒、僑務諮詢委員黃美美、李本泉、呂志全、何智達等，共逾百人出席同慶。

畢業生及家長，老師合影。右二為馬榆雯，右四為余政威，左三為李諾亞。左五為校長林香...
畢業生及家長，老師合影。右二為馬榆雯，右四為余政威，左三為李諾亞。左五為校長林香蘭。(記者閻尚恩／攝影)

現場並有拍賣書法及國畫藝術品，成功競拍者有亞特蘭大華人國際獅子會羅毓君、俞基石醫師、黃美美、董事長劉湘濤，25周年校慶T恤由吳希瑜創意設計中選。

當天典禮由蔡明婕、黃恩玓主持，首先由中華文化學生表演舞獅、扯鈴、接著由高安琪、高詠琪彈奏古箏「豐收鑼鼓」。王翼龍致詞表示，十年樹木百年樹人，他肯定中華文化學校建校25年傳承文化的使命，成功為美國教育紮根。John Bradberry說，瓊斯溪市文化多元且豐富、勉勵畢業生掌握語言優勢，並大力推荐該校到瓊斯溪市設址。

當天也舉辦愛心慈善義賣。(記者閻尚恩／攝影)
當天也舉辦愛心慈善義賣。(記者閻尚恩／攝影)

畢業生依序致詞，余政威感謝父母栽培學習中文、國畫、桌球、激發自己研究中國歷史朝代。馬榆雯感謝蔡老師讓學習充滿趣味，感謝媽媽堅持帶她在周末到中校學習，並在疫情期間設置zoom上網學習空間，克服難關。李諾亞感謝夏忠菁老師啟發創意式教學，夏忠菁則回憶李諾亞描述逛動物園看到黑色和白色的熊，後來學習到「貓熊」一詞的趣事。

當天，歷屆校長傅一駿，副校長蘇碧瑞與多位歷屆畢業生也返校齊聚，欣賞該校各班級師生團體依序上台朗誦、演唱、演奏樂器等節目。今年更是蔡仲彥老師任教第24年，以每12年一屆畢業生來算，他已經送走兩屆畢業班。

活動由活潑的舞獅開場。(記者閻尚恩／攝影)
活動由活潑的舞獅開場。(記者閻尚恩／攝影)
學校正副校長、貴賓、及畢業生合影。(記者閻尚恩／攝影)
學校正副校長、貴賓、及畢業生合影。(記者閻尚恩／攝影)

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