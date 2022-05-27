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喬州疫情升溫 確診人數2個月翻兩倍

林昱瑄

喬治亞州的COVID-19確診病例在過去兩個月增加超過兩倍，主要因為Omicron變種病毒株在各地引起疫情。公衛專家表示，檯面上所確診病例恐怕只是冰山一角，真正感染人數應該更多。

喬州新增COVID病例的7天滾動平均值在9日時增加到近1200例，這是該州公共衛生署提供的最新確診病例數據。不到兩個月前，該滾動平均值每天僅有250例。

根據疾病控制和預防中心(CDC)報告，目前喬州只有兩個南部郡的社區傳染病毒風險處於「中等」水平，而其他地區目前仍在「低」水平。

從白宮到亞特蘭大的流行病學家都表示，由於在家快篩檢測試劑的普遍，確診卻未列入統計的數量龐大，COVID的疫情可能比報告顯示的要嚴重得多。Piedmont Healthcare COVID-19工作組的執行主任Jayne Morgan博士說，預估感染率可能是報告上的五到十倍，這意味著喬州正處於另一波疫情高峰。

低估因素還包括了喬州在內的許多州，已改為每周而非每天發布COVID-19數據，這可能造成公眾延遲了解感染和住院人數增加的速度。

過去兩年的夏天，南方多州爆發了新冠病毒疫情，拜登政府預測今年這種情況將再次發生。好在一些醫生表示，儘管感染率很高，但Omicron及其變異病毒株造成的住院和死亡人數顯著降低。

喬州近日因COVID住院的人數接近疫情來的最低水平。目前約有500名患者住院，與過去幾周相比略有增加，但與之前的住院高峰相比少了許多。在今年初的Omicron高峰期間，喬州一度曾有5000多人住院。

近日死亡數也是疫情流行以來的最低點。截至5月9日，喬州平均每天有兩人死亡，這是自2020年5月17日以來的最低水平。但專家擔心，夏季新一波疫情爆發可能會扭轉這一趨勢。

「好消息是Omicron變異株導致的疾病不太嚴重，」Morgan說，「壞消息是則是正因如此，人們對公共衛生措施和疫苗接種的態度更加隨意。」

在過去的幾個月間，接種疫苗的喬州人數幾乎停滯不前，該州幾乎取消了所有公共防疫措施，例如戴口罩和強制隔離。但公衛專家建議民眾須謹慎行事，並在感到不適時接受檢測，特別是因為在Omicron疫情下，再次感染和突破性病例變得更加普遍。

喬州 疫情 Omicron

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