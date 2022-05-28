亞特蘭大中華總會 6.18 舉辦停止反亞裔仇恨自衛課程

中華總會舉辦停止反亞裔仇恨活動。(CCFA提供)

亞特蘭大 中華總會(CCFA)近期舉辦一系列「停止反亞裔 仇恨」活動，最近日期的活動是在6月18日(周六)上午10時到12時，在泛亞社區中心舉辦的自衛課程，邀請到警界朋友現場教大家在遇上仇恨亞裔的行為時如何自衛。

泛亞社區服務中心在亞特蘭大中國城附近，地址是3510 Shallowford Rd NE, Chamblee, GA 30341。如有問題或報名，可發短信：678-590-1829。名額有限，報名從速。

另外，中華總會日前還舉辦了「停止反亞裔仇恨」兒童繪畫比賽，並在5月14日於協勝公會舉行頒獎典禮。獲獎人分別是第一名Hewen Li，獲獎金100元；第二名Emily Han，獲獎金60元；第三名Alvina Chen，獲獎金40元。小朋友高興的從創會人何智達醫生手中領獎， 會後大家合影留念。

頒獎典禮當天，小朋友由父母或祖父母陪同前來，充分顯示長輩對幼輩的關懷鼓勵。 典禮開始時，副會長夏忠菁簡介創會歷史，及總會服務項目與對象，會員包括來自各地的華人 。秘書曹捷並且簡介了資助這項活動的泛亞社區服務中心。