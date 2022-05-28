作者專業保險經紀人Belinda Shu

有時客人告訴我想買人壽保險 ，但我沒有時間，因為過程太複雜了。其實是正好相反: 申請人壽保險的過程非常簡單，而且是完全免費的。

首先提交人壽保險申請表。費率取決於您的年齡、健康狀況和吸煙史，這就是為什麼您需要在年輕和健康的時候購買人壽保險，因為價格要便宜得多。鎖定優惠低保費 ，為未來做準備和保護，並且您的房屋保單將享有人壽保險折扣。

這就是為什麼我一直說：不要等，立即購買，立即讓家人得到保護。

有兩種類型的承保：

•傳統承保：提交人壽保險申請表，接受電話面談和體檢。有些可以通過網絡面談而不是電話。體檢也許可豁免。

•簡化承保。提交人壽保險申請表。不需要面談也不用體檢，但是將提取您的病史報告。

如果您想了解人壽保險詳情，請立即致電我們Belinda Shu Agency：770-280-4350。

美國家庭人壽保險公司（AMFAM）連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車 、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。