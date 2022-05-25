國殤日連假 亞城機場迎200萬旅客 比去年同期增1/3

國殤日假期將至，亞城機場預計將會有約200萬乘客的流量。(機場臉書)

國殤日連假將至，亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場 估計，在5月26日至6月1日的假期期間，將迎來約200萬旅客。比去年同期進出機場人數增加約三分之一，客流量也接近2019年的水平。

全美許多地區的旅遊業回升，休閒旅行紛紛創下新高紀錄，儘管COVID-19新的變種病毒仍在全美傳播，航空旅行的口罩 令並未恢復，不過，聯邦疾病控制與預防中心(CDC)建議乘客於旅行期間，在室內和飛機上應配戴口罩。

CDC上周還更新了國內旅行指南，建議所有國內旅行者應考慮在旅行前三天內接受檢測。如果旅行可能「暴露更高風險」，例如在擁擠處無法確實配戴口罩時，CDC也建議在旅行結束後接受檢測。

機場人士表示，亞城機場的安檢等待時間估計為30到45分鐘，建議旅客至少在航班起飛前兩個半小時到達機場。另外由於機場停車場正進行工程，別忘了預留額外時間停車。

官員說，預計整個夏季的乘客流量「將與2019年差不多，可能也會是疫情 以來首次超越疫情前的水平。」

TSA表示，正在安檢站使用新技術來加快處理速度，包括在亞城機場的南安檢站使用臉部識別技術。

假期期間最繁忙的日子預計是26日和27日，預計每天將有超過8萬名乘客通過安檢站。

由於預計班機上也更擁擠，面臨人力不足的航空公司，早在規畫今夏航班時就事先削減班次，避免重蹈今年稍早臨時班機取消的窘境，但此舉也降低了滿足市場需求的量能。

高昂的燃料成本加劇了航空公司的營運壓力，也因此推高了機票價格。根據Adobe Analytics的數據，截至4月，國內票價比2019年同期上漲了27%。且過去三個月來，機票價格一直在上漲。

據Adobe指出，儘管飛行成本很高，但全美對夏季旅行的需求仍高於疫情前的水平。