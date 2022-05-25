北卡、維州副州長反對哈佛、北卡大學入學歧視亞裔

與會者向北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson，前排左三)致上用各自語言所寫的感謝函。(記者王明心／攝影)

數十位亞裔 領袖及成員日前齊聚於北卡副州長官邸，感謝副州長羅賓遜(Mark Robinson)和維州副州長西爾斯(Winsome Sears)聯合向聯邦最高法院提交共同聲明，反對哈佛大學和北卡大學對亞裔申請者的入學歧視 。

北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)呼籲美國最高法院讓所有學生都有同樣接受高等教育的機會。(記者王明心／攝影)

羅賓遜和西爾斯都是該州首位非裔副州長，他們共同向最高法院提交簽署的「法律之友陳述書」(Amicus brief)，聲援亞裔學生控訴哈佛大學和北卡大學，於入學申請的錄取過程中，以更高標準要求亞裔，此舉涉嫌歧視。

北卡副州長羅賓遜(Mark Robinson)會後與部分參加者合影。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟(NCAAC)代表陳海娜表示，亞裔移民為了給孩子更好的教育 環境，飄洋過海到美國，胼手胝足開創家園，不料卻因亞裔身分，讓孩子不能獲得公平的教育機會。她說，5月是美國的亞太裔傳統月，今年對全美亞裔社區格外具有意義，因為有兩位高層官員為亞裔站台。

感謝會的致詞人士(左上起順時針): 北卡亞裔聯盟(NCAAC)代表陳海娜、菲律賓教育基金會主席Nini Bautista博士、越裔維克郡學區委員候選人Katie Long、華裔維克郡學區委員候伍永基醫師(Wing Ng)。(記者王明心／攝影)

出版「一個棘手的少數族裔」(An Inconvenient Minority)、講述常青藤聯盟(Ivy League)歧視案件的「無色聯盟」(Color Us United)主席徐東風(Kenny Xu)說，這些學校對亞裔移民存有「已經很有錢，已經是醫生了，不需要幫助」的刻板印象，卻不知亞裔靠著注重教育和努力工作才有今天的成果，而哈佛與北卡大對亞裔入學申請設限，直接粉碎「努力就有成果」的美國夢。

感謝會的致詞人士(左上起順時針): 「無色聯盟」(Color Us United)主席徐東風(Kenny Xu)、北卡亞裔聯盟法律顧問布魯克斯(Tyler Brooks)、前美國空軍上尉羅賓遜(Vernon Robinson)、北卡黑人民權領袖亨德森(Clarence Henderson)。(記者王明心／攝影)

北卡亞裔聯盟法律顧問Tyler Brooks表示，每個人都生而平等，不該有人因族裔背景而受到歧視；前美國空軍上尉Vernon Robinson說，他在洛杉磯就遇到過亞裔同學受歧視情形；北卡黑人民權領袖Clarence Henderson提醒政府做正確的事。

自夏樂趕來的菲律賓教育基金會主席Nini Bautista博士感謝大家對亞裔的支持和努力；夏樂越南老兵協會會長Tru Phan表示，當年來美是為了追求自由，因此應努力讓此國家保有原貌；華裔維克郡學區委員候選人伍永基(Wing Ng)醫師，則期待下一代也能接受美國平等公平教育；同為維克郡學區委員候選人的越裔Katie Long說，大家一定要確保美國是無論何種膚色，都能追求夢想之地。

羅賓遜致詞表示，美國過去幾十年的種族優惠政策也許是在幫助非裔克服所遭受的歧視，但時至今日，其負面影響不但已超過好處，還導致其他族裔受到歧視，並剝奪他們的機會。他說，美國迫切需要最優秀、最聰明的人成為受教育程度最高的人。他舉例，成為醫生重要的應該是醫療考試的分數，而不是以膚色或祖父母來自哪裡決定。大學要依申請人的強項、能力和成就來選擇最好的學生，而不是族裔膚色，現行的部分規定形同懲罰優秀者。

他呼籲最高法院認同他們在陳述書上的論點，讓美國所有學生都有同樣接受高等教育的機會。