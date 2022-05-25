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「你奪走我16歲童貞」牧師佈道時 她挺身指控性侵

德州小學槍案當下 子彈飛過窗戶 學童滿身鮮血逃

社區看板／夏樂沐恩教會6月4日交友野餐

記者王政賢、林昱瑄

北卡夏樂沐恩基督教會(Charlotte Grace One Christ Church)將於6月4日(周六)下午4時至7時30分舉辦交友野餐。備有美味佳餚、現場燒烤、家庭遊戲及兒童節目。地點：Manchester Meadows Park的Playground Shelter，337 E Mount Gallant Rd, Rock Hill, SC 29730。報名請致電或發短信：(847)749-8740或(980)339-8083，確認參加人數。

亞城客家同鄉會6月5日端午聯誼

亞特蘭大客家同鄉會將於6月5日(周日)中午12時舉辦端午聯誼會，地點在協勝公會，5799 New Peachtree Rd., Doraville, GA 30340。每人20元，6歲以下免費。限80人，費用可用Zelle or Venmo：[email protected]，或以支票付給Hakka Association of Atlanta，支票地址：Lu Hsieh, 4420 Grove Field Park, Suwanee, GA30024。網上註冊：https://reurl.cc/M06gQp。聯絡email：[email protected]

支票 端午 亞特蘭大

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