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全美最宜居之地 北卡洛麗-杜倫居第6

記者王明心／北卡羅來納州報導
美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)2022年「全美最宜居之地前10名」榜單。
美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)2022年「全美最宜居之地前10名」榜單。

由洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)、教堂山(Chapel Hill)所組成的北卡三角地區再度入選全美最宜居之地前10名。該地區去年也上榜，高居第二位。今年排名下降，位居第6。西部的喜客利(Hickory)則被選為「最負擔得起之地」(Best Affordable Places to Live)第一名。

根據美國新聞與世界報導(U.S. News & World Report)的2022年榜單，北卡共有七個城市上榜，除了三角地區外，還有30名的夏樂(Charlotte)、31名的喜客利(Hickory)、46名的阿什維爾(Asheville)、56名的溫莎(Winston-Salem)、90名的綠堡(Greensboro)，和143名的菲耶特維爾(Fayetteville)。 其中，喜客利是北卡西部中型城市，以傢俱產業聞名，被列為「最負擔得起之地」的第一名。

該雜誌依據聯邦調查局、美國勞工部和美國人口普查局所提供的資料，就房價、生活品質、吸引力、就業市場、移入人口數等五大類， 對美國150個人口最多的都市區進行比較，依序排名。

報告指出，三角地區以其研究資源、科技，和優秀大學選擇著稱，強勁的就業增長和高生活品質每天都在吸引外地居民移入。許多稱當地為家的人都很年輕、友善、多元、受過良好教育。綠色空間、博物館、藝術中心、畫廊、夏日音樂季是人們駐足流連的地方。校園周圍的咖啡館和酒吧深受學生和居民的喜愛，當地已經開設了20多家手工啤酒廠。此外，該地區還擁有北卡最多的現場演唱場地。

不過，隨著越來越多人湧入該地，房價在過去幾年裡大幅攀升，也將繼續上漲。即使如此，該地相對較低的財產稅和房價，還是比美國其他大城市更容易擁有住房。

榮登全美「最負擔得起之地」第一名的喜客利(Hickory) 有溫和的氣候和廣闊的山景，房價便宜，租金低，房屋的售價中值也低於全州平均水準，是退休人士的理想家園，也正成為可以在家上班的年輕專業人士的目的地。

該地區過往以製造傢俱、襪子、紡織品著稱，是Broyhill和Bernhardt等品牌的誕生地。現在進入科技和資訊領域，科技巨頭谷歌和蘋果都在這裡開設資料中心，經濟開始增長。

北卡 房價 就業

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