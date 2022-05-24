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夏樂─梅郡5月20日紀念該市最早脫英獨立

記者王政賢／北卡羅來納州報導
夏樂市紀念抗擊英軍的民兵隊長James Jack1775 年 6 月 1 日騎馬前往費城的雕像。(取自charlottetrailofhistory.org)
夏樂市紀念抗擊英軍的民兵隊長James Jack1775 年 6 月 1 日騎馬前往費城的雕像。(取自charlottetrailofhistory.org)

每年5月20日，北卡的夏樂─梅克倫堡郡(Mecklenburg)都會舉行「Meck Dec Day」慶祝活動，以紀念1775年時，該地成為全美第一個宣布脫離英國獨立的城市。

1775年，北美13個英國殖民地正考慮脫離英國。隨著波士頓傾茶事件(Boston Tea Party)傳出，梅郡人決定召開會議，由夏樂民兵指揮官Thomas Polk上校領導，其他九個地方民兵團體紛紛參加。

當年5月19日，成員們在夏樂市中心法院開會，傳出英國士兵在Lexington和Concord的戰鬥中槍殺了幾名民眾的消息。這促使會議達成五項決議，構成了「梅克倫堡獨立宣言」，當場宣布脫離英國。

決議表明，英國「肆無忌憚地踐踏我們的權利和自由，讓無辜民眾流血極不人道」，我們「解散將我們與母國聯繫在一起的政治集團」，並宣稱當地居民是「自由獨立的人民」，以及 「大不列顛王室永不被此地人民視為擁有權利、特權、豁免或權威。」

此決議對所有梅郡公民具有約束力，決議在中午從法院外向梅郡公民宣讀後，隨即由民眾任命一委員會對其進行修改，直到5月31日，完整的「梅克倫堡決議」版本完成公布。

6月1日，梅郡民兵隊長James Jack前往費城，將兩份文件提交給當時正忙於起草獨立宣言的第二屆大陸會議(Second Continental Congress)。會中北卡州代表批准了文件，由於當時其他成員正忙於向英國國王提出和解請願書，因此，在1776年7月4日美國其他地區宣布獨立之前，夏樂─梅郡的公民成為當年全美唯一的「自由居民」。

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