喬州4月就業增長強勁 失業率僅3.1%

根據喬治亞州勞工 署19日發布的報告，自今年年初以來，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)已下跌約15%，但喬州 經濟仍在繼續成長。

喬州上個月增加了1萬9000個工作，是疫情 大流行前2020年4月份平均的三倍多。勞動力則增加了1萬6337人。勞工署署長巴特勒(Mark Butler)表示，該州失業率保持在3.1%的歷史最低水平，與3月份差不多，該數據也比全美失業率低。

喬州失業和尋找工作的人數現處於2001年6月以來的最低水平。許多公司表示，不容易找到適合的員工。因為絕大多數民眾都已有工作了。

喬州的數據與華爾街普遍的悲觀情緒呈現矛盾狀態。在針對高油價、利率上升和通貨膨脹的擔憂下，股市持續下跌。19日的報告則指出，全美申請失業救濟人數則攀升了近11%。

相較起來，喬州上周首度申請失業金人數降至不到4000人，低於疫情流行前的水平。

Truist Bank地區總裁Katie Saez告訴亞特蘭大憲報(AJC)，州勞工署的最新數據與其貸款部門所看到的情況相呼應，這意味著企業正應對著成本飛漲，但是市場需求強勁，企業仍努力滿足需求。

「企業嘗試著很多戰略投資來發展業務，拓展新領域，」她說，「許多客戶表示勞動力短缺，人才競爭激烈。」

隨著消費者的回歸，在疫情期間遭受嚴重打擊，提供面對面服務的公司現正在搶奪勞工，導致薪資飛漲。

根據亞特蘭大聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Atlanta)的數據，為了吸引和留住員工，上個月許多領域的工資以每年6%的速度增長。轉換工作者的薪資因此平均提高7.2%。

從歷史紀錄來看，這種漲幅可算很大，但如從現實層面的通貨膨脹考量，實際的工資增長並不如表面上看起來這麼高。

全球人力資源公司Randstad的副總裁Jill Eubank說，最強勁的工資增長出現在運輸和倉儲領域，許多工作的薪資比疫情前高出25%。

巴特勒說，在過去兩年來的經濟反彈期間，包括雜貨店、家居裝修、零售店以及倉儲和物流在內的行業，是這波需求員工招募中需求比重最高的行業。

他說，這些領域現在喬州創造了超過100萬個工作，總消費者占該州經濟總量三分之二以上，他也提到，喬州經濟前景十分穩健。