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現代汽車在美首座電動車組裝廠 落腳喬州Ellabell

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
坎普(前左)與現代汽車首席執行長張在勳(前右)宣布了將在喬州沙凡納附近的Ellabell建造大型電動車廠，將雇用至少8100人。(州長網站)
坎普(前左)與現代汽車首席執行長張在勳(前右)宣布了將在喬州沙凡納附近的Ellabell建造大型電動車廠，將雇用至少8100人。(州長網站)

現代汽車集團(Hyundai Motor Group)日前宣布，將斥資55億元在喬治亞州沙凡納(Savannah)附近的Ellabell建造大型電動車廠，該項目預計雇用至少8100人。州長坎普(Brian Kemp)稱該投資案是喬州史上最大的經濟發展項目。

現代汽車首席執行長張在勳(Jaehoon Chang)在布萊恩郡(Bryan)未來車廠的廠址與坎普共同宣布了這一消息。該州和地方政府去年以6100萬的價格購下這塊廣大土地，希望吸引大型製造商進駐。

現代車廠表示，這是該公司在美國首個專門組裝電動車的工廠，並將生產汽車電池。

該廠計畫明年初開工，2025年開始年產30萬輛汽車。現代並未透露喬州工廠將生產哪些車型。現代和喬州政府官員表示，預計供應商還將在該地區再投資10億。

坎普說，此投資案將持續為該地區帶來財富和機會。他預計將產生連鎖反應，推動從沙凡納已蓬勃發展的海港，到餐館、便利商店等的企業發展。

此建廠消息對競選州長連任的坎普來說頗為有利，他在24日初選中將面對前聯邦參議員普度(David Perdue)的挑戰。

這是一年內喬州宣布的第二個大型電動車廠投資計畫。Rivian Automotive於去年12月宣布，計畫在亞城以東建設價值50億的電動卡車工廠，預計雇用約7500人。

坎普拒絕回答現代汽車將由喬州得到的獎勵措施和稅收減免等細節。Rivian收到的州減免及獎勵則總計約15億元。

該廠區毗鄰連接沙凡納和梅肯(Macon)的16號州際公路，也與橫跨東海岸的95號州際公路的交叉口不遠。它也靠近全美第四繁忙的海港沙凡納港。

坎普預測，現代工廠將成為沙凡納港的最大客戶之一，該港吞吐量近年來已出現爆炸性增長。

現代汽車集團以現代和起亞(Kia)品牌銷售汽車，並已在阿拉巴馬州的蒙哥馬利(Montgomery)和喬州的西點(West Point)開設了兩家裝配廠。

普度20日在沙凡納出席競選活動時，指責坎普試圖用Rivian的交易及獎勵措施收買人心尋求連任。坎普對此未予理會，反指責普度先前是公司高管，卻將美國工作外包給海外製造商。

坎普表示，激勵措施有助於喬州與南卡、田納西州和德州等州競爭大型項目。他指出，起亞工廠填補了西點當地紡織業多年前關閉時的空缺。

「你現今看到了曾經是鬼城之地重現生機，成為充滿活力的社區，」坎普說。「這些投資將讓我們在未來20到30年內受益。」

喬州 汽車 投資

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