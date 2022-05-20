美國雷傑納隆科展 台高中生奪8獎

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍(中)和ISEF代表團員於頒獎典禮後合影。(國立台灣科學教育館提供)

由國立台灣科學教育館選拔的21名台灣學生，以12件作品前往亞特蘭大 參加素有青少年科學奧林匹亞之稱的「2022年美國雷傑納隆國際科技展覽會(Regeneron International Science & Engineering Fair，簡稱Regeneron ISEF)」，奪下八個獎項。

因國際疫情 影響，今年活動採線上、實體混合評審進行，共有63個國家地區、1748件作品、1750位學生參賽。經過激烈的競爭，台灣學生獲得美國氣象學會三等獎及美國數學榮譽學會二等獎；另外也獲得一個大會一等獎、三個大會三等獎及兩個大會四等獎。

包括台灣正副總統以及教育部 長均向該團發出賀電，駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處處長王翼龍也到會場致賀，肯定台灣中等學校科學教育及科學基礎研究培育，以及同學在國際舞台上展現的科學研究成果。

得獎者包括：師大附中洪銘德、呂家維以「更高維法里數列存在性研究」得到美國數學榮譽學會二等獎；中山女高林律安、許緹安以「以非金屬催化劑降解rPLA應用於合成類玻璃高分子」得到化學科三等獎；中山女高洪苡珊以「高鹽飲食對果蠅學習與記憶能力的影響及其細胞與分子機制」得到動物學科一等獎；北一女中賴劭均、李馥如以「以菸草探討電擊對植物免疫的影響」得到植物科三等獎。 駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處王翼龍處長、經濟組組長及僑教中心主任等和ISEF代表團員於頒獎典禮後合影。(國立台灣科學教育館提供)

還有麗山高中張馨、林楷庭以「探討海藻酸鈉與卡拉膠對角膜塑型片表面物化性質之影響」得到材料學科四等獎；建國中學王昱昇、陳冠宇以「10公斤級聚甲基丙烯酸甲酯—氣態氧混合式火箭引擎混和效率提升之初步探討」得到工程及動力科學科三等獎；以及高雄中學王律衡、楊博愷以「平流層極地渦旋及北極震盪與區域極端寒冷事件之關係」得到地球與環境科學科四等獎及美國氣象學會三等獎。