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亞特蘭大中文學校 歡送2畢業生

林昱瑄
頒發畢業獎品予畢業生。左起為僑教中心主任歐宏偉，畢業生林茉真，校長戴念華，畢業生鄧宛婷，以及駐亞特蘭大經文處秘書熊樂倫。(記者林昱瑄／攝影)
頒發畢業獎品予畢業生。左起為僑教中心主任歐宏偉，畢業生林茉真，校長戴念華，畢業生鄧宛婷，以及駐亞特蘭大經文處秘書熊樂倫。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大中文學校日前在僑教中心舉行2022年結業式暨畢業典禮，歡送兩位畢業生鄧宛婷(Aerlyn Theng)及林茉真(Katie Lin)。兩人均表示，即使從中文學校畢業，未來仍會持續學習中文。

亞特蘭大中文學校在僑教中心舉辦2022年結業式暨畢業典禮
亞特蘭大中文學校在僑教中心舉辦2022年結業式暨畢業典禮

當天由該校學生鄧宛婷及王淳彬擔任司儀。節目表演包括了由文化課古箏班學生崔貝貝帶來的「侗族舞曲」表演，還有每班所帶來精彩的歌唱、舞蹈、詩詞朗誦才藝等。

典禮中並宣布了各班優異成績得主，以及先前舉行的漢字文化節識字比賽得獎者及詩詞朗誦比賽得獎班級，並進行頒獎。

A2班小朋友的可愛演出。(記者林昱瑄／攝影)
A2班小朋友的可愛演出。(記者林昱瑄／攝影)

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉代表僑委會委員長童振源向老師及家長們表達最大的敬意及謝意。他祝福畢業生鵬程萬里，在人生下段里程中更上層樓。

古箏班學生演出。(記者林昱瑄／攝影)
古箏班學生演出。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處秘書熊樂倫當天代表處長王翼龍出席。她表示，該中校歷史悠久，去年還成立了台灣華語文中心，課程均採用僑委會空運來的教材，持續傳承並保存台灣文化。她感謝亞城的僑領及該校校長、老師們的支持與努力。

桌球夏令營。(該校提供)
桌球夏令營。(該校提供)

華人活動中心董事長邊銓說，這兩年來疫情影響，很高興今年終於看到大家回校上課。感謝家長們每周不惜辛勞帶孩子們到校上課，也希望學生們持續學習中文。

A10班的學生領取結業證書及獎狀。左起為校長戴念華、老師張玉華，畢業生鄧宛婷及林...
A10班的學生領取結業證書及獎狀。左起為校長戴念華、老師張玉華，畢業生鄧宛婷及林茉真。右一為劉秀皇。(記者林昱瑄／攝影)

三歲就開始學中文的鄧宛婷說，很感謝爸媽多年來開車送她來中文學校學習，也感謝張玉華老師15年來的教導。她說，以前沒有認真的對待中文，直到現在要畢業了，發現中文真的很重要，未來即使離開了中文學校，仍然會持續的練習及學習中文。

歐宏偉代表委員會委員長童振源向老師及家長們表達最大的敬意及謝意。(記者林昱瑄／攝...
歐宏偉代表委員會委員長童振源向老師及家長們表達最大的敬意及謝意。(記者林昱瑄／攝影)

林茉真自四歲就到該校學中文。她也表示，一直到高中才發現中文的重要，並喜歡上中文，離開中文學校後仍然會持續學中文、講中文，也會教身邊的人中文。

BK1班小朋友可愛的表演。
BK1班小朋友可愛的表演。

校長戴念華表示，該校將於6月1至3日、7日、9日及10日的早上10時至12時在僑教中心舉辦桌球夏令營，年齡在8至18歲的孩子皆可參加，報名費用180元。報名可至：https://bit.ly/38vSpGY 。若有疑問可洽詢：[email protected]，或電：(678)530-5380。

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