喬州5至11歲童 僅16％完全接種疫苗

美國食品和藥物管理局(FDA)17日宣布將允許5至11歲的兒童接種COVID-19 疫苗 加強針。但根據聯邦數據顯示，該年齡段的喬治亞州有近15萬6000人完成了兩劑疫苗接種，僅約佔該州5至11歲人口的16%，而全美同齡層的疫苗接種率接近29%。

去年11月開放5至11歲孩童疫苗接種時，喬州 並未出現父母爭先恐後地帶孩子接種疫苗的情況。在該州，此年齡段的疫苗接種率是所有年齡層中最低的。

喬州的總體疫苗接種率為56%，65歲及以上的長者接種率超過83%。但該州的加強針施打比率明顯較低，只有41%的民眾接種。

喬州的疫苗接種率在全美排名落後，僅排在第45位。

Omicron子變種病毒 近日在喬州迅速傳播並造成確診人上升。根據該州公共衛生署的最新數據，5月3日確診感染的7 天移動平均值為839例，約是三周前感染率的兩倍。3日之後的數據初步呈現上升趨勢，且預計夏季到來，炎熱讀天氣促使許多人待在室內，感染率還會激增。

研究顯示，在打完初始兩劑疫苗後的五個月內，若再施打補強針，可以有效增強5至11歲兒童的免疫力。