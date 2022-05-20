全美宜居地 阿州亨城居冠

享有「火箭城」(Rocket City)稱號的阿拉巴馬州亨茨維爾市，名列全美宜居地冠軍。(U.S. Space & Rocket Center臉書)

根據《美國新聞與世界報導》(US News & World Report)近日的「全美最佳居住地」排名，位在阿拉巴馬州的亨茨維爾市(Huntsville)，榮獲該排名首位。由洛麗(Raleigh)、杜倫(Durham)、教堂山(Chapel Hill)所組成的北卡 三角地區則位居第六。

該雜誌依據聯邦調查局、美國勞工部和美國人口普查局所提供的資料，就房價 、生活品質、吸引力、就業 市場、移入人口數等五大類， 對美國150個人口最多的都市區進行比較，依序排名。

身為阿州最大城市的亨茨維爾得分最高的是住房負擔能力和就業市場，其都會區還包括鄰近的麥迪遜(Madison)和雅典市(Athens)。該市在2021年排名第三，而於2022年榮升榜首。

報導指出，雖然亨茨維爾的生活成本高於該州平均，但與全美其他主要都會區相比，這裡的生活費用仍舊較低。亨茨維爾的平均住房成本為19萬2667元，低於全美平均31萬5000元。

亨茨維爾的平均年薪為5萬8730元，略高於全美平均5萬6310元。亨城的就業市場比同等規模的都會區更健康，而該城學校評分也高於類似規模的都會區，其暴力犯罪和竊盜犯罪率也低於全美。

享有「火箭城」(Rocket City)稱號的亨城，不僅是美國國家航空航天局(NASA)的所在地，也是以紅石兵工廠(Redstone Arsenal)和卡明斯研究園(Cummings Research Park)為中心的高科技都會，同時也擁有豐田汽車(Toyota)和馬自達豐田(Mazda Toyota)等汽車製造廠在此設點。

亨茨維爾已超越科羅拉多州的科羅拉多泉市成為美國太空司令部(US Space Command)永久總部的首選地。

該州的伯明翰(Birmingham)排在第71位，而阿州首府蒙哥馬利(Montgomery)排在第125位，南部大港莫比爾(Mobile)排在第130位。

北卡共有七個城市上榜，夏樂(Charlotte)位居第30、喜客利(Hickory)第31、阿什維爾(Asheville)第46、溫莎(Winston-Salem)第50、綠堡(Greensboro)第90，菲耶特維爾(Fayetteville)第143名。 其中，喜客利是北卡西部中型城市，以傢俱產業聞名，被列為「最負擔得起之地」的第一名。

報告指出，三角地區以其研究資源、科技，和優秀大學選擇著稱，強勁的就業增長和高生活品質每天都在吸引外地居民移入。許多稱當地為家的人都很年輕、友善、多元、受過良好教育。綠色空間、博物館、藝術中心、畫廊、夏日音樂季是人們駐足流連的地方。校園周圍的咖啡館和酒吧深受學生和居民的喜愛，當地已經開設了20多家手工啤酒廠。此外，該地區還擁有北卡最多的現場演唱場地。

不過，隨著越來越多人湧入三角地區，房價在過去幾年裡大幅攀升，也將繼續上漲。即使如此，該地相對較低的財產稅和房價，還是比美國其他大城市更容易擁有住房。

榮登全美「最負擔得起之地」第一名的喜客利(Hickory) 有溫和的氣候和廣闊的山景，房價便宜，租金低，房屋的售價中值也低於全州平均水準，是退休人士的理想家園，也正成為可以在家上班的年輕專業人士的目的地。

該地區過往以製造傢俱、襪子、紡織品著稱，是Broyhill和Bernhardt等品牌的誕生地。現在進入科技和資訊領域，科技巨頭谷歌和蘋果都在這裡開設資料中心，經濟開始增長。