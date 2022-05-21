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慶祝亞裔傳統月 接種新冠疫苗接種疫苗保障公私聚會安全 向傳統、社區與家人致敬

亞特蘭大訊
五月是美國亞裔傳統月，守護好亞裔的未來是致敬社區歷史的最佳方式。(We Can Do This提供)
五月是美國亞裔傳統月，守護好亞裔的未來是致敬社區歷史的最佳方式。(We Can Do This提供)

由美國疾病控制與預防中心 (CDC) 與「同舟共濟」新冠肺炎公眾教育運動共同推動的「We Can Do This抗擊疫情，我們做得到」活動，強調接種疫苗的重要性以及持續採取安全防護措施的必要性。特別時值五月美國的亞裔(Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander)傳統月，全國各地的亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民社區都在歌頌和慶祝他們為國家所作的貢獻，更藉此提醒，接種新冠疫苗及加強劑增加參與公共活動和私人聚會的安全保障，守護好亞裔的未來是致敬社區歷史的最佳方式。

美國CDC報告顯示，截至 5 月 12 日，超過 2.58 億美國人(所有適齡人群)已選擇接種疫苗。目前，超過 1.28 億亞裔(非西班牙裔)與 618,000 名夏威夷原住民和太平洋島民(5 歲及以上群眾)已接種至少一劑新冠疫苗。此外，95% 的美國老年人，即 5650 萬 65 歲及以上的成年人已接種疫苗。這是自去年以來老年人健康維護方面取得的一項重大成就。

負責新冠疫苗公平事務的白宮高級政策顧問 Cameron Webb 博士指出，90% 以上的老年人已接種疫苗，但是「我們要讓加強劑的接種率與第一劑持平，這樣才能真正實現我們所需要的防護。」

儘管和大多數美國人相比，亞裔普遍傾向於接種至少一劑新冠肺炎疫苗，但仍有 39% 符合條件的亞裔與 52% 符合條件的夏威夷原住民和太平洋島民需要接種加強劑。

美國在保障社區安全方面取得大幅進步，但所有資料均顯示，新冠肺炎對不同有色族裔社區的影響存在差異，亞裔的健康差異仍然是阻礙健康公平進程的關鍵問題所在。一些亞裔群體由於具有較高的糖尿病、高血壓和肥胖症發病率，感染新冠肺炎的風險也更高。

專家還強調兒童接種的重要性，呼籲家長採取行動保護家人的健康和福祉。「所有病情發展到進入重症監護室的兒童幾乎都未接種過疫苗，」美國兒科學會 (American Academy of Pediatrics) 副主席 Sean O’Leary 博士指出，「這是一個令人悲喜交加的事實。讓人悲傷的是，從疫情的角度看，這些重症病例幾乎可以提前預防來避免，而令人鼓舞的是我們可以採用如此有效的工具(疫苗)幫助孩子們免受病痛折磨。」

如果有任何問題，可聯絡醫生或當地醫療專業人員。登入 vaccines.gov 查看附近的疫苗和加強劑接種點。

疫苗 亞裔 新冠肺炎

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