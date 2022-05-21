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華美銀行具體行動支持亞裔社團 承諾捐款600萬美元用於相關組織和項目 促進社會公義

亞特蘭大訊
華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)
華美銀行總行位於加州，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

為慶祝亞太裔傳統月，華美銀行宣布將通過美國亞裔基金會(The Asian American Foundation，簡稱TAAF)發起的AAPI捐助挑戰賽(AAPI Giving Challenge)，向多個支持亞太裔社區的重要非營利組織和項目捐款600餘萬美元，進一步促進包容性、平等性和社會公義。這也是華美銀行實踐其五年捐款承諾的第二年。

據了解，華美銀行於2021年起承諾在五年內向AAPI捐助挑戰賽捐款2500萬美元，用於支持亞太裔社區。其中，去年的部分捐款資助了STAATUS Index研究，就美國社會對亞裔美國人的態度和刻板印象進行了全面評估。

TAAF最高執行長陳諾曼(Norman Chen，音譯)表示：「華美銀行是最先接受捐助挑戰、為改善亞太裔社區現狀慷慨解囊的企業之一。這間以服務亞裔社區為成立初衷的金融機構，多年來持續取得亮眼成績，印證了投資弱勢社區既有助於企業發展，同時也能增強社會的韌性。多年來，華美銀行在提高亞太裔社區的歸屬感以及促進社會繁榮發展方面的努力與堅持令人欽佩。我們期待見證該行在未來再接再厲，為亞太裔社區帶來更多積極的影響。」

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「五月是亞太裔傳統月，用於紀念亞太裔族群對美國發展所作出的貢獻。華美銀行成立的宗旨是為受到歧視和不公待遇的社區提供服務，因此，為我們的社區提供支持和幫助是銀行義不容辭的責任。長期以來，亞太裔社區始終面臨著資源不足的問題，想要徹底改變這一現狀，仍任重而道遠。」

華美銀行目前正在資助的部分亞太裔組織包括：

‧Pacific Bridge Arts Foundation：該非營利組織致力於支持和宣揚亞裔美國人、夏威夷原住民和太平洋島民的文化藝術。為慶祝亞太裔傳統月，Pacific Bridge將在5月28日(週六)太平洋時間下午5時舉辦其旗艦藝術文化活動IDENTITY LA：pacificbridgearts.org/identityla/。

‧「停止歧視亞太裔」(Stop AAPI Hate)：該組織是為解決日益嚴峻的美國反亞太裔仇恨與歧視問題而組建的全國聯盟。由亞太裔平等聯盟(AAPI Equity Alliance)、華人權益促進會(Chinese for Affirmative Action)和舊金山州立大學的亞裔美國人研究院共同創立。

‧亞太裔領袖基金會(Asian Pacific American Leadership Foundation)：該無黨派非營利組織旨在幫助亞太裔領袖更好地服務社會和促進公民參與。

‧Gold House：這是一個由亞太裔社區變革者組成的重要非營利組織，旨在通過對亞太裔創意項目和企業進行投資與推廣，爭取社會經濟平等。

華美銀行自成立以來，便以反對歧視和促進多元化作為其社區投資的三大重點之一。該行通過捐款、義工服務，以及倡導宣傳活動等方式，為眾多亞太裔組織提供支持與幫助，其中包括：亞美公義促進會(Asian Americans Advancing Justice)，亞太社區基金會(Asian Pacific Community Fund)，加州、紐約州、德州和喬治亞州的OCA-Asian Pacific American Advocates，安老自助處(Self-Help for the Elderly)，以及亞美政聯(Center for Asian Americans United for Self-Empowerment，簡稱CAUSE)。

亞裔 歧視 投資

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