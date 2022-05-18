融合文人畫和工匠畫 講座談嶺南畫派

嶺南畫派祖師爺居廉的作品。(周典樂提供)

名作家周典樂日前應北卡書友會、華府 書友會、聖地亞哥作家協會合辦的「美麗心世界」系列講座之邀，介紹為國畫樹立新里程碑的嶺南畫派，帶大家了解這個取中西繪畫之長，融文人畫和工匠畫於一體的近代藝術。

周典樂初中開始學畫四君子，後向林賢靜教授學花鳥、楊年耀教授學山水，又拜國畫大師歐豪年學習嶺南派繪畫，並隨書法 名家祝祥與王北岳教授學習書法篆刻，作品曾入選台北市立美展。來美後入西谷學院(West Valley)修習美術，獲該校藝術證書。她的文章也常見於各華文報刊，著有多本散文集。

嶺南三傑之一的高劍父作品。(周典樂提供)

當天她以幻燈片(PowerPoint)介紹嶺南畫派的起源與技法上的獨特風格。她說中國繪畫自古來因為地域、師承、技法與風格的不同，分有許多畫派，如北派、南派、文人畫派、松江畫派、揚州畫派等。嶺南畫派是近代發展出來的，與海上畫派、京津畫派、金陵畫派、長安畫派合稱近代五大畫派。

嶺南是指五嶺之南。五嶺是湖南江西與廣西廣東的五座界山，嶺南畫派是在廣州一帶發展出來的。她說明嶺南畫派畫法看似創新，其實師承中國繪畫史上的獨特精神，如唐朝王維主張「詩中有畫，畫中有詩」，開啟了文人水墨畫的風潮；宋朝蘇東坡論畫「重視神似」，主張畫外有情，反對形似束缚；明末董其昌追求自然，認為繪畫重精神不重形似，開啟印象主義的思潮。

周典樂為「美麗心世界」系列講座介紹嶺南畫派的藝術與風格(講座螢幕)

可是到了清朝，畫家一味模仿南宗畫風，食古不化，晚清民初的中國畫到了頹敗衰竭的地步。廣州因開埠較早，與西方接觸機會多，受了西方藝術啟發，認為國畫不能再頑固保守，主張揚棄呆滯的仿古成規，提倡師法自然。雖看似走回唐宋老路，但在構圖上加入西方透視學的觀念，技法上運用水彩的渲染技巧，加上紙張與顏料毛筆等工具材料的進步，將國畫帶入一個新的里程碑。

嶺南三傑之一的高奇峰作品。(周典樂提供)

該畫派真正開宗立派的畫家是嶺南三傑「二高一陳」，即高劍父，高奇峰，陳樹人。高劍父與陳樹人是居廉的學生，所以居巢居廉可說是嶺南畫派的開山祖師爺。三傑先後留學日本 ，進修畫藝，在中國畫傳統技法的基礎上，融合日本畫和西洋畫的技巧，注重寫生，創造了色彩鮮豔明亮、水份淋漓飽滿、暈染柔和勻淨的畫風。

嶺南第三代歐豪年的雲山圖。(周典樂提供)

三傑雖然師出同門，但都有獨樹一幟的面貌，在藝壇上各領風騷。他們的技法風格有四大特色：布局重視留白、用筆注重骨法、注重墨與色彩的運用、背景注重適當的渲染。他們對廣州地區繪畫風氣影響非常大，也培養了許多人才。第二代弟子如方人定、趙少昂、黎雄才、關山月、楊善深等都很有成就，第三代歐豪年是當代知名畫家，更是將嶺南畫派開枝散葉，發揚光大。

周典樂精選三代畫家的畫作，詳細分析其中的風格和技巧。參與者表示畫作高雅脫俗，加上精闢解說，收益良深，有的大受啟發，希望能買到畫冊欣賞。洪章夫博士利用問答時間分享嶺南派盆景的特點，為該演講錦上添花。他9月時將為該系列講座講述「詩經裡昆蟲的隱喻」。