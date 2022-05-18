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喬州油價再飆 坎普或將延長停徵燃料稅

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

近日汽油價格再度飆漲，而喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)頒布的免徵燃油稅法案將於本月底到期，坎普表示，他近日將做出決定是否延長該項停徵措施。

根據AAA的數據，喬治亞州一加侖汽油的平均價格一周內上漲了15分。目前，普通汽油平均價格為3.99元。

喬州是全美平均油價低於每加侖4元的三個州之一，該州目前油價比3月11日創下的每加侖4.29元的歷史新高低了30分。然而相較於去年的5月中旬，喬州平均每加侖油價僅為2.97元。

喬州汽油稅率為每加侖29分。根據州稅務局，喬州在2月份徵收了1.574億元的燃料稅，相當於在停收州燃料稅期間將約損失3億元稅收。以往這筆錢用於支付全州的交通項目。州長辦公室表示，不會擔心預算赤字或因收入減少而會對關鍵項目帶來重大影響。

隨著國殤日(Memorial Day)和暑假即將來臨，AAA預計汽油的需求和價格會繼續上揚。

AAA的Montrae Waiters表示，高油價起因於原油價格飆升以及兩年來被壓抑的旅行需求。她預計汽油價格將在整個夏季持續上漲。

愛默蕾大學(Eomry)商學院行銷教授Saloni Firasta-Vastani則表示，海外戰爭和通貨膨脹也是導致高油價的因素。她指出，通膨對勞動力和運輸成本的上漲產生了骨牌效應，而勞動力短缺則是導致價格無法迅速下降。

Firasta-Vastani建議各州可與私營公司合作，像是提供公共交通方案、共乘服務，或是設定彈性的工作時間及地點，以緩解高油價對民眾帶來的壓力。

油價 喬州 喬治亞州

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