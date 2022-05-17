佛州國際佛光會、光明寺 慶佛誕報母恩

慶祝佛誕種下菩提樹苗紀念，永瀚法師(中)與來賓合影。左二起國會議員Val Demings、駐邁經文處長紀欽耀、橘郡郡長Jerry Demings，右三國際佛光會佛州協會會長俞孟貞。(吳佩芬提供)

慶祝佛誕節及母親節 ，國際佛光會佛州 協會與中佛州佛光山光明寺推出「慶佛誕，報母恩」系列活動，日前在光明寺舉辦「浴佛法會」，該州聯邦眾議員德敏斯(Val Demings)、橘郡郡長Jerry Demings等人均出席了活動，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與僑務祕書吳佩芬也到場浴佛祈福。

駐邁經文處長紀欽耀致詞祝賀佛誕 。(吳佩芬提供)

法師們與橘郡郡長德敏斯夫婦及駐邁經文處長紀欽耀(左一)一起浴佛 。(吳佩芬提供)

德敏斯還頒發賀褒揚狀給光明寺，肯定其深耕社區，落實人間佛教精神、傳揚文化，並豐富橘郡社區，由永瀚法師代表接受。紀欽耀表示，佛光山星雲法師推廣「人間佛教」，透過文化、教育 及慈善工作讓世界變得更美好，他特別因此向佛光山及佛光會員們致敬，共勉學習佛陀慈悲與智慧的精神。

橘郡郡長頒發褒揚狀給光明寺，住持永瀚法師代表接受。(吳佩芬提供)

當天大家也一起慶祝母親節，出席女性都獲贈志工自製的花圈髮飾，並有小音樂家演奏小提琴三首樂曲及奧蘭多佛光合唱團獻唱兩首歌曲，感謝長年為家庭的辛勞付出的母親。

奧蘭多日本太鼓表演。(吳佩芬提供)

這次的系列活動包括多項三好家庭DIY，例如雲水浴佛亭創意設計頒獎、「人間佛陀」特展、藝文活動、茶道以及環保植樹等。當天大雄寶殿內兩面日本牆掛軸展示「佛陀的一生」，殿外設有攤位推廣生命教育，奧蘭多日本太鼓在廣場上演出。另外，永瀚法師帶領來賓在園區種下一棵菩提樹苗，紀念釋迦牟尼佛在菩提樹下證道成佛，並期許智慧成長。

小音樂家演奏小提琴。(吳佩芬提供)

浴佛節活動為光明寺自新冠肺炎疫情以來首度開放次舉辦的大型活動，信眾會員會友久違相聚，雖戴著口罩亦難掩笑意。