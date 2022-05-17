我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

佛州國際佛光會、光明寺 慶佛誕報母恩

記者陳文迪／佛州報導
慶祝佛誕種下菩提樹苗紀念，永瀚法師(中)與來賓合影。左二起國會議員Val Demings、駐邁經文處長紀欽耀、橘郡郡長Jerry Demings，右三國際佛光會佛州協會會長俞孟貞。(吳佩芬提供)
慶祝佛誕種下菩提樹苗紀念，永瀚法師(中)與來賓合影。左二起國會議員Val Demings、駐邁經文處長紀欽耀、橘郡郡長Jerry Demings，右三國際佛光會佛州協會會長俞孟貞。(吳佩芬提供)

慶祝佛誕節及母親節，國際佛光會佛州協會與中佛州佛光山光明寺推出「慶佛誕，報母恩」系列活動，日前在光明寺舉辦「浴佛法會」，該州聯邦眾議員德敏斯(Val Demings)、橘郡郡長Jerry Demings等人均出席了活動，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀與僑務祕書吳佩芬也到場浴佛祈福。

駐邁經文處長紀欽耀致詞祝賀佛誕 。(吳佩芬提供)
駐邁經文處長紀欽耀致詞祝賀佛誕 。(吳佩芬提供)

法師們與橘郡郡長德敏斯夫婦及駐邁經文處長紀欽耀(左一)一起浴佛 。(吳佩芬提供...
法師們與橘郡郡長德敏斯夫婦及駐邁經文處長紀欽耀(左一)一起浴佛 。(吳佩芬提供)

德敏斯還頒發賀褒揚狀給光明寺，肯定其深耕社區，落實人間佛教精神、傳揚文化，並豐富橘郡社區，由永瀚法師代表接受。紀欽耀表示，佛光山星雲法師推廣「人間佛教」，透過文化、教育及慈善工作讓世界變得更美好，他特別因此向佛光山及佛光會員們致敬，共勉學習佛陀慈悲與智慧的精神。

橘郡郡長頒發褒揚狀給光明寺，住持永瀚法師代表接受。(吳佩芬提供)
橘郡郡長頒發褒揚狀給光明寺，住持永瀚法師代表接受。(吳佩芬提供)

當天大家也一起慶祝母親節，出席女性都獲贈志工自製的花圈髮飾，並有小音樂家演奏小提琴三首樂曲及奧蘭多佛光合唱團獻唱兩首歌曲，感謝長年為家庭的辛勞付出的母親。

奧蘭多日本太鼓表演。(吳佩芬提供)
奧蘭多日本太鼓表演。(吳佩芬提供)

這次的系列活動包括多項三好家庭DIY，例如雲水浴佛亭創意設計頒獎、「人間佛陀」特展、藝文活動、茶道以及環保植樹等。當天大雄寶殿內兩面日本牆掛軸展示「佛陀的一生」，殿外設有攤位推廣生命教育，奧蘭多日本太鼓在廣場上演出。另外，永瀚法師帶領來賓在園區種下一棵菩提樹苗，紀念釋迦牟尼佛在菩提樹下證道成佛，並期許智慧成長。

小音樂家演奏小提琴。(吳佩芬提供)
小音樂家演奏小提琴。(吳佩芬提供)

浴佛節活動為光明寺自新冠肺炎疫情以來首度開放次舉辦的大型活動，信眾會員會友久違相聚，雖戴著口罩亦難掩笑意。

母親節 佛州 教育

上一則

新州電力分包商 欠薪80萬被查獲

下一則

喬治亞理工、喬州州大 獲全美華協捐近6萬元獎學金

延伸閱讀

最新研究：未來30年野火風險最高為加州、德州、佛州

最新研究：未來30年野火風險最高為加州、德州、佛州
供應增加 房市庫存量將回春 4月庫存較去年同期下降12%

供應增加 房市庫存量將回春 4月庫存較去年同期下降12%
搬家業者U-Haul: 2021年德州遷入居冠　佛州第二　　　

搬家業者U-Haul: 2021年德州遷入居冠　佛州第二　　　
德桑提斯 有信心連任佛州州長 當成問鼎白宮跳板

德桑提斯 有信心連任佛州州長 當成問鼎白宮跳板
德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板

德桑提斯以風光連任佛州州長做為問鼎白宮跳板
迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復

迪士尼反對「不說同性戀」法案 佛州終止稅務優惠報復

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次