我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

紐約市疫情將進入高風險 亞當斯促戴口罩

喬治亞理工、喬州州大 獲全美華協捐近6萬元獎學金

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
歐曉瑜(右)和Sheikh Rahman代表議會頒發感謝狀給協會主席李秀蘭(Lani Wong，中)。(記者閻尚恩／攝影)
歐曉瑜(右)和Sheikh Rahman代表議會頒發感謝狀給協會主席李秀蘭(Lani Wong，中)。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大分會日前舉行虎年年會，會中捐贈1萬8000元獎學金給喬治亞理工(Georgia Tech)深圳校區，4萬元獎學金給喬州州立大學Perimeter College。

NACA頒發獎學金予喬治亞州立大學Perimeter College區。(記者閻...
NACA頒發獎學金予喬治亞州立大學Perimeter College區。(記者閻尚恩／攝影)

活動由底克甫郡華裔法官黃子仁(Alvin Wong)擔任司儀，到場者有亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)、維權團體Fair Fight Action創辦人暨民主黨州長參選人艾布蘭(Stacey Abrams)、喬治亞州眾議員暨州務卿參選人阮碧(音譯，Bee Nguyen)、州參議員歐曉瑜(Michelle Au)、州參議員Sheikh Rahman、谷內郡(Gwinnett)委員顧嘉銘(Ben Ku)、亞城市議員萬斯祺(Alex Wan)等。

NACA頒發獎學金予喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩／攝影)
NACA頒發獎學金予喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩／攝影)

會長周曉燕(Meggie Mers)致詞表示，今年是全美華協42歲，恰逢六旬水虎年，疫情期間協會不遺餘力銜接文化，培養領袖，嘉惠社群，例如捐獻醫護裝備給本地醫院、老人院、執法機關、和第一線人員。其次，捐款給喬州大學學生急難援助金，和亞特蘭大慈善賑濟糧食銀行。

同時，對非營利組織，如百福大道鄰居(Los Vecinos de Buford)提供糧食與租賃援助，還有金援服務亞城都會區的特教機構Elaine Clark Center。

部分貴賓合影。左五起為艾布蘭，NACA會長周曉燕。(記者閻尚恩／攝影)
部分貴賓合影。左五起為艾布蘭，NACA會長周曉燕。(記者閻尚恩／攝影)

狄更斯致詞時重申亞城反歧視反仇視亞裔犯罪，執法機關嚴格維持治安，同時加強在職教育訓練，並強調多元文化。艾布蘭說，八年前她首次受邀與會，爾後每年樂見舊雨新知，思想碰撞激盪火花、多元文化兼容並蓄，計畫下一步撤除族裔藩籬與障礙，為所有人民增福祉。

當天擔任演講人的歐曉瑜談起當年雙親負笈來美，完成學業後為謀生，嘗試各種工作，離開舒適圈，面對未知從頭學起的經歷。她說，要融入美國社會，移民應仗義執言、響應公益、踴躍投票。

歐曉瑜當天發表演講。(NACA網站)
歐曉瑜當天發表演講。(NACA網站)

會中，歐曉瑜和Sheikh Rahman代表議會頒發感謝狀給協會主席李秀蘭(Lani Wong)，感佩她致力為亞裔喉舌，提升亞裔權益。

亞裔 亞特蘭大 喬州

上一則

佛州國際佛光會、光明寺 慶佛誕報母恩

下一則

哥倫布、梅肯到奧古斯塔以南 喬州近半數地區異常乾燥

延伸閱讀

北約證實邀喬治亞參與6月峰會 料激怒俄羅斯

北約證實邀喬治亞參與6月峰會 料激怒俄羅斯
喬治城大學EHLS獎學金方案提升你的英語能力

喬治城大學EHLS獎學金方案提升你的英語能力
喬治城大學EHLS獎學金方案 提升你的英語能力 助你覓得美國政府機關公職

喬治城大學EHLS獎學金方案 提升你的英語能力 助你覓得美國政府機關公職
慈河獎學金 5/1開放申請

慈河獎學金 5/1開放申請
2021年共158宗 亞城疫期兇殺案增幅 全美第3

2021年共158宗 亞城疫期兇殺案增幅 全美第3
加大、州大約36萬學生 今秋可獲「中產階級獎學金」

加大、州大約36萬學生 今秋可獲「中產階級獎學金」

熱門新聞

芬太尼過量而死的Irene Sunderland。（KPRC）

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

2022-05-12 17:44
22歲的亞裔女大生布魯克森。 (Gofundme)

芝城失蹤亞裔女大生 浮屍密西根湖 男友下落不明

2022-05-13 09:10
畢業典禮當天得知學貸已清，威利學院畢業生欣喜若狂。（Wiley College Instagram）

「你的學貸已還清」德州百名大學畢業生 意外收大禮

2022-05-09 22:12
德州43歲母信仰童婚，強迫13歲女兒嫁中年男子。(Fort Bend警局)

13歲女求醫 訴47歲丈夫性無度 德州信奉童婚媽重罪

2022-05-09 18:52
遠自台灣飛到休士頓求醫的程氏(譯音，右二，左二)夫婦，喜獲千金。(KHOU電視台截圖)

台灣情深伴侶求孕難成 德州醫師三分鐘手術成就奇蹟

2022-05-09 19:23
一名德州男子潛入一戶民宅，遭女屋主開槍，命喪後院。(KSAT電視台)

開槍擊斃入屋歹徒 德州婦女自衛無罪

2022-05-09 13:13

超人氣

更多 >
南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激

南加台灣教會槍案 嫌犯台灣來美 個性偏激
南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨

南加教會槍案兇嫌 警：政治因素對台僑心生仇恨
南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名

南加教堂槍擊案 警方公布嫌犯姓名
台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

台灣人教會槍案 鄭達志醫師擋子彈身亡 1歲隨父母來美

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次

南加教會槍案 槍手向教友說：我已來這裡兩三次