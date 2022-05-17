喬治亞理工、喬州州大 獲全美華協捐近6萬元獎學金

歐曉瑜(右)和Sheikh Rahman代表議會頒發感謝狀給協會主席李秀蘭(Lani Wong，中)。(記者閻尚恩／攝影)

全美華人協會(NACA)亞特蘭大 分會日前舉行虎年年會，會中捐贈1萬8000元獎學金給喬治亞理工(Georgia Tech)深圳校區，4萬元獎學金給喬州 州立大學Perimeter College。

NACA頒發獎學金予喬治亞州立大學Perimeter College區。(記者閻尚恩／攝影)

活動由底克甫郡華裔法官黃子仁(Alvin Wong)擔任司儀，到場者有亞特蘭大市長狄更斯(Andre Dickens)、維權團體Fair Fight Action創辦人暨民主黨州長參選人艾布蘭(Stacey Abrams)、喬治亞州眾議員暨州務卿參選人阮碧(音譯，Bee Nguyen)、州參議員歐曉瑜(Michelle Au)、州參議員Sheikh Rahman、谷內郡(Gwinnett)委員顧嘉銘(Ben Ku)、亞城市議員萬斯祺(Alex Wan)等。

NACA頒發獎學金予喬治亞理工深圳校區。(記者閻尚恩／攝影)

會長周曉燕(Meggie Mers)致詞表示，今年是全美華協42歲，恰逢六旬水虎年，疫情期間協會不遺餘力銜接文化，培養領袖，嘉惠社群，例如捐獻醫護裝備給本地醫院、老人院、執法機關、和第一線人員。其次，捐款給喬州大學學生急難援助金，和亞特蘭大慈善賑濟糧食銀行。

同時，對非營利組織，如百福大道鄰居(Los Vecinos de Buford)提供糧食與租賃援助，還有金援服務亞城都會區的特教機構Elaine Clark Center。

部分貴賓合影。左五起為艾布蘭，NACA會長周曉燕。(記者閻尚恩／攝影)

狄更斯致詞時重申亞城反歧視反仇視亞裔 犯罪，執法機關嚴格維持治安，同時加強在職教育訓練，並強調多元文化。艾布蘭說，八年前她首次受邀與會，爾後每年樂見舊雨新知，思想碰撞激盪火花、多元文化兼容並蓄，計畫下一步撤除族裔藩籬與障礙，為所有人民增福祉。

當天擔任演講人的歐曉瑜談起當年雙親負笈來美，完成學業後為謀生，嘗試各種工作，離開舒適圈，面對未知從頭學起的經歷。她說，要融入美國社會，移民應仗義執言、響應公益、踴躍投票。

歐曉瑜當天發表演講。(NACA網站)

會中，歐曉瑜和Sheikh Rahman代表議會頒發感謝狀給協會主席李秀蘭(Lani Wong)，感佩她致力為亞裔喉舌，提升亞裔權益。