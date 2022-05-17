亞城4月通膨率逾10% 居全美第2高 僅次於鳳凰城的11%

亞城4月通貨膨脹率逾10%，位居全美第2高。(記者林昱瑄／攝影)

根據勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)的最新數據，亞特蘭大 4月份的通貨膨脹率高居全美第二，其消費者價格指數 (consumer price index)為10.8%，比紐約、洛杉磯、芝加哥和邁阿密都高，全國範圍內僅次於鳳凰城的11%。

全美截至今年4月以來12個月的總體通膨率為8.3%，接近40年來的最高水平。

4月份食品成本較3月上漲1.5%，而運輸和倉儲價格上漲3.6%。新車價格上漲0.8%。而機票價格的漲幅，更創下自1963年以來的歷史新高。食品價格也繼續大幅上漲。

「住房占了消費者價格指數的近三分之一，而飆升的租金和房價 是導致南部和西南地區通膨的主要原因，」勞工統計局報告指出。

彭博社(Bloomberg)上周報導指出，整體住房價格在鳳凰城飆升了14.1%，是全美平均水平6.5%的兩倍多，而亞特蘭大上漲了9.3%。根據房地產市場Redfin Corp的數據，這兩個城市均在美國居民移入的十大目的地名單之中。

「很多人搬到亞特蘭大，導致房價持續飆漲，更加大了通膨壓力，」喬治亞理工學院經濟學教授Tibor Besedes說。

但愛默蕾大學商學院的經濟學家史密斯(Tom Smith)表示，與美國其他一些主要城市相比，住在亞特蘭大的成本仍然較低。

全球供應鏈狀況也使通膨變得更糟，任何城市或州都無力採取有效措施來防止進一步的損害或損失。

「這些都是系統性問題。很難快速減少需求，也很難一下子要求推出更省油的汽車，更不可能一夕間增加公共交通工具，」Besedes 說。

美聯儲(Federal Reserve)針對物價持續暴漲加強力道，上周將基準短期利率上調了半個百分點，至0.75%和1%的區間。這一增幅是通常加息四分之一個百分點的兩倍。

美聯儲主席鮑威爾(Jerome Powell)也暗示，美聯儲可能會在6月和7月加息0.5個百分點。幾位美聯儲官員表示，他們希望在今年年底前將基準利率提高到2.5%左右，這將是33年來最快的加息步伐。

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