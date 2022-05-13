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世華歡慶亞裔月 分享各領域經驗

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
與會全體在亞特蘭大僑教中心外舉布條支持台灣加入世界衛生大會(WHA)。(記者林昱瑄／攝影)
與會全體在亞特蘭大僑教中心外舉布條支持台灣加入世界衛生大會(WHA)。(記者林昱瑄／攝影)

為響應5月亞裔傳統月，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會日前邀請到不同專業領域的成員分享經驗，探討亞裔如何在專業領域提升形象度及建立自信。

會後出席者也一起為支持台灣加入世界衛生大會(WHA)發聲。

亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉致詞時感謝世華亞城分會為了亞裔月所辦活動，並祝賀媽媽們母親節快樂。駐亞特蘭大台北經濟文化辦事處副領事鍾賢玉則表示，台灣社區在協助喬治亞州當地各項活動中表現得出類拔萃。

而聯邦眾議院於4月通過立法，支持恢復台灣在世界衛生組織(WHA)的觀察員地位，並獲其他國家的支持。

當天活動由世華亞城分會創會長陳家琪訪談五位世華成員，包括現任會長、Belux Coffee Roasters共同創辦人劉秀皇；該會榮譽顧問、JTC Auto Tools總裁張國泰；Kaisen Architecture and Interior Designs建築師徐瑋瑜，T Dallas Smith & Company商用地產顧問王珏；以及亞特蘭大中文學校以及台灣華語文學習中心校長戴念華。

響應5月亞裔傳統月，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會舉辦講座。(記者林昱瑄／...
響應5月亞裔傳統月，世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大分會舉辦講座。(記者林昱瑄／攝影)

講者們提到，對於所做懷抱自信與熱情、多給自己及別人學習的機會、保有最真的自我、主動向外發展並建立關係網絡(networking)、了解自己的長處並與不同部門同事維持好關係，都是在專業領域中站穩腳步所不可或缺的。

講座的講者及貴賓們。右起：張國泰、戴念華、Chamblee警官Luis Sols...
講座的講者及貴賓們。右起：張國泰、戴念華、Chamblee警官Luis Sols、鍾賢玉、 劉秀皇、歐宏偉、陸復泰、陳家琪、王珏、徐瑋瑜。(記者林昱瑄／攝影)

會後並播放台灣僑務會委員長童振源解説有關「僑台商服務新模式」的影片，以及外交部WHA宣傳影片「Sweetness of Friendship」。主辦單位與其他多個僑團也在僑教中心門口前舉布條高呼口號，支持台灣加入世界衛生大會(WHA)。

亞特蘭大 WHA 亞裔

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