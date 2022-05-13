亞城都會區房價中位數破40萬

亞城都會區房價中位數，4月首度突破40萬。(美聯社)

幾年前，亞特蘭大 都會區平均的房屋中價僅為25萬元。

然而根據First Multiple Listing Service報告，亞特蘭大都會 區12個郡的房價 中位數在今年4月創下新高，達到41萬元。這是當地房價中位數首度突破40萬。

價格中位數比去年同期再度上漲20%。這是連續第六個月漲幅超過20%。

根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，當疫情在兩年多前爆發時，亞城都會區的中位房價為27萬元。自此以後，價格已飆升了52%。

2019年初，房屋中位價為25萬元。

2012年1月，當房價從經濟大衰退(Great Recession)中走出來時，亞城房價中值僅為10萬元。自去年年初以來，中位價已上漲逾10萬元。

造成亞城房市漫漲的原因，是因庫存極少。新房源和待售房屋數量均較去年同期下降。成交的數量減少了24%。

利率上升一般而言會降低房價，但近期此現象並未對亞城房市產生影響，這是因為需求過高而庫存極低。

搶屋大戰非常激烈，房源不斷地流向有收入或股權的買家，這類人通常較易在激烈的競標戰中勝出。迄今為止，更高的利率只讓更多的潛在買家處於市場底部劣勢。