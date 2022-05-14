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著名環保家電 Coway 亞城廣發英雄帖 擬設立華裔據點 誠聘全職和兼職銷售經理 工時靈活 待遇優

亞特蘭大工商組
Coway家電和BTS防彈少年團同屬一家母公司，在各自的領域頭角崢嶸。(截自Coway-usa.com)
Coway家電和BTS防彈少年團同屬一家母公司，在各自的領域頭角崢嶸。(截自Coway-usa.com)

韓國人氣男團BTS防彈少年團是家喻戶曉的「天團」，但大家可能不知道的是，培育BTS的公司也正與世界著名的韓國環境家電第一品牌Coway，同屬一家母公司，在各自的領域頭角崢嶸。現在這家位於加州洛杉磯的Coway美國華人總部，準備在華裔人口密集的亞特蘭大開設據點，正在廣發英雄帖，招聘上班時間靈活、待遇優沃的全職和兼職銷售經理。也歡迎家庭婦女再就業，可全職或兼職，並有完整的在職培訓。

Coway成立於1989年，是韓國最大的環境家電企業。該品牌擁有世界最大的住宅用飲水與空氣技術研發中心，是韓國唯一的集企劃、研發、生產、銷售、服務為一體的環境家電企業。該公司非常注重產品的研發，其中，淨化水為自行研發生產，是美國水質協會(WQA)和美國家電業協會(AHAM)的官方會員之一，在韓國水質淨化、空氣淨化、飲水機和衛浴行業內始終占據首位，是韓國最大的環境家電企業，淨水器、空氣淨化器及智能便座在韓國的市場佔有率均居首位，擁有超過800萬用戶，也是世界上最大的環境家電企業之一。

Coway是世界上擁有R/O逆滲透膜和R/O逆滲透水過濾技術、僅有的5家公司之一，年產量居5大公司之首。2019年Coway 全球銷售額達27億美元。其淨水器獲得的國際認證包括：國際水質協會頒發的「金印獎 」、美國國家科學基金會頒發的NSF認證、TUV頒發的ISO9001和ISO14001認證。

這個環保家電品牌於2007年進入美國市場，已在全美15個地區提供銷售和服務，目前已有超過12萬個家庭及公司用戶。為了要服務華人的市場需要，Coway現在要在亞特蘭大都會區設立華人部門，誠聘亞特蘭大地區全職和兼職銷售經理，相關條件是：

★ 具備合法工作身份，母語為中文。

★ 豐富的營銷經驗，尤其是對華人市場有經驗者優先。

★ 工作時間靈活，待遇優。

有意者可將簡歷發送電郵：[email protected]，洛杉磯華人總部辦公室電話：213-351-1488。瞭解更多詳情可上網：www.Coway-usa.com。

華人 亞特蘭大 洛杉磯

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