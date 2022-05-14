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退休計劃溫馨提示 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu
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當你年輕的時候，你不會想那麼多。一旦進入50，你開始考慮退休計劃了。這也是我最近一直在琢磨的。可惜我年輕時候沒錢為退休做準備。如果你年輕時有餘錢，最好提前為退休做準備，例如購買終身人壽保險，因為終身人壽保險也可以成為每月退休金的一部分或者每年投入401k，這也可以幫助您節省稅等等。讓您的退休基金多樣化是明智的選擇。購買股票可能是其中一種選擇，但可能存在風險。千萬不要把所有的錢都投入股票。年紀越大越想有穩定安全的保障。下面讓我解釋一下幾個安全退休基金計劃，供您參考。

什麼時候應該選擇年金(Annuity)？

•雖然年金和401(k)都可以提供長期儲蓄、延稅增長，但50歲以後你可以考慮買一點年金，將年金與401(k)相結合為您的退休收入來源做保障。此選項可以幫助保護退休金免受市場低迷的影響，並提供終身收入保障。

•您可以使用您的儲蓄或401k購買年金。年金最大好處是，只要您活著，年金就可以保證付款終身。根據您的風險承受能力，有不同年金滿足您的需求。

•年輕人如果有餘錢同樣可以考慮買一點年金，把它作為儲蓄基金。讓保險公司承擔投資風險，保證您的回報。回報可以達到4.25%+。

•不管你多大年紀，如果你有儲蓄和401k退休基金，年金可以幫助你有安全的回報，幫助您規避股市風險和房地產租客風險。

什麼時候應該選擇購買終身壽險(Whole life)？

•終身壽險：簡單說就是保終生，有效期直至投保人去世為止。可以在最低年限10年或者15年內付清保費；或者選擇一次性付清，更加優惠。越年輕越便宜。一定要乘早買。

•終身壽險最大好處是：一旦你決定，你可以選擇每月付款。它會一直支付到你死去，這將為你的退休提供額外的收入。

•請不要被人誤導：以為終身壽險和萬能壽險是一樣的。它有本質的區別：指數型萬能壽險Indexed Universal Life(簡稱IUL)：簡單說是保終生，但是付終身，直至投保人去世為止。保費越老越貴。總之一句話，投資有風險，投保需謹慎。另附著名理財專家Clark Howard的避免IUL的5大原因：Ask Clark: What is a life insurance retirement plan and are they recommended? https://clark.com/insurance/life-insurance-retirement-plan/。

美國家庭人壽保險公司(AMFAM)連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，同時累積了豐富的經驗，更好地為您選擇最合適的保單。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。如果你想加入一個能給你更好發展空間的團隊，請把簡歷發到：[email protected]

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