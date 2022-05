退休計劃溫馨提示 歡迎有志人士一起參與優秀 AMFAM 團隊

作者專業保險經紀人Belinda Shu

當你年輕的時候,你不會想那麼多。一旦進入50,你開始考慮退休計劃了。這也是我最近一直在琢磨的。可惜我年輕時候沒錢為退休做準備。如果你年輕時有餘錢,最好提前為退休做準備,例如購買終身人壽保險 ,因為終身人壽保險也可以成為每月退休金 的一部分或者每年投入401k,這也可以幫助您節省稅等等。讓您的退休基金多樣化是明智的選擇。購買股票可能是其中一種選擇,但可能存在風險。千萬不要把所有的錢都投入股票。年紀越大越想有穩定安全的保障。下面讓我解釋一下幾個安全退休基金計劃,供您參考。

什麼時候應該選擇年金(Annuity)?

•雖然年金和401(k)都可以提供長期儲蓄、延稅增長,但50歲以後你可以考慮買一點年金,將年金與401(k)相結合為您的退休收入來源做保障。此選項可以幫助保護退休金免受市場低迷的影響,並提供終身收入保障。

•您可以使用您的儲蓄或401k購買年金。年金最大好處是,只要您活著,年金就可以保證付款終身。根據您的風險承受能力,有不同年金滿足您的需求。

•年輕人如果有餘錢同樣可以考慮買一點年金,把它作為儲蓄基金。讓保險公司承擔投資風險,保證您的回報。回報可以達到4.25%+。

•不管你多大年紀,如果你有儲蓄和401k退休基金,年金可以幫助你有安全的回報,幫助您規避股市風險和房地產租客風險。

什麼時候應該選擇購買終身壽險 (Whole life)?

•終身壽險:簡單說就是保終生,有效期直至投保人去世為止。可以在最低年限10年或者15年內付清保費;或者選擇一次性付清,更加優惠。越年輕越便宜。一定要乘早買。

•終身壽險最大好處是:一旦你決定,你可以選擇每月付款。它會一直支付到你死去,這將為你的退休提供額外的收入。

•請不要被人誤導:以為終身壽險和萬能壽險是一樣的。它有本質的區別:指數型萬能壽險Indexed Universal Life(簡稱IUL):簡單說是保終生,但是付終身,直至投保人去世為止。保費越老越貴。總之一句話,投資有風險,投保需謹慎。另附著名理財專家Clark Howard的避免IUL的5大原因:Ask Clark: What is a life insurance retirement plan and are they recommended? https://clark.com/insurance/life-insurance-retirement-plan/。

美國家庭人壽保險公司(AMFAM)連續12年,被最苛刻的評級WARD集團,再次選為全美最佳50家人壽公司,體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度,也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。Belinda Shu代理處在過去9年中,年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人,同時累積了豐富的經驗,更好地為您選擇最合適的保單。

請注意:以上資訊不應該解讀為稅務,法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。如果您需要汽車、房屋、商業和人壽保險,請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。Belinda Shu保險代理處是AMFAM在GA。最大的保險代理處。累積了豐富的經驗,為您選擇最合適的保單。如果你想加入一個能給你更好發展空間的團隊,請把簡歷發到:[email protected]。