羅訴韋德案若推翻 北卡或成墮胎目的地

最高法院擬推翻墮胎合法化判例，支持墮胎權的婦女上街發聲。(路透)

上周，聯邦最高法院大法官一份草案遭披露，未來幾個月「羅訴韋德案」(Roe v. Wade)可能遭推翻。美國公民自由聯盟(American Civil Liberties Union)北卡 分部律師Ann Webb表示，一旦上述情況落實，由於美東南除了北卡州和維吉尼亞州外，其他州都有嚴格的墮胎 法律，預計將因此禁止墮胎。屆時北卡可能成為許多人尋求墮胎的目的地。

據統計，目前北卡每年約有2萬5000人接受墮胎手術，其中近五分之一來自他州。

根據Guttmacher Institute的數據，如果聯邦最高法院恢復各州自行決定限制或取締墮胎的權利，北卡將成為鄰近州中，包括密西西比州、路易斯安納州，以及絕大多數來自佛羅里達州、喬治亞州、阿拉巴馬州和田納西州的1120萬育齡婦女尋求墮胎最近的地點。

這大約是近日曾在北卡墮胎女性的50倍。

該研究所表示，大約一半的南方州都將因為羅訴韋德案遭推翻觸發禁令(trigger ban)，意指墮胎在這些地方幾乎立即成為非法。而在阿州、喬州 和南卡，雖然未有觸發禁令，但這些州都通過了其他限制墮胎的法律，一旦羅訴韋德案被推翻，將可強制執行禁令。

北卡先前通過了除在特殊情況外禁止20周後墮胎的法令，但因羅訴韋德案尚未實施。目前尚未知若該案被推翻，是否導致該法因此會迅速落實。

目前北卡法律要求婦女在接受諮詢後，須有72小時的等待期才能進行墮胎；未成年人接受墮胎和強制超音波檢查前也須經父母同意。而在北卡全州100個郡中，只有九個設有墮胎診所。

此外，喬州24日即將舉行黨內初選，尋求連任的共和黨州長坎普(Brian Kemp)拒絕澄清他對墮胎的立場。其競選辦公室直接忽略了是否支持全面禁止墮胎的問題。但一個支持坎普的反墮胎組織上周集會，慶祝此案可能的逆轉。

坎普初選的挑戰者、前聯邦參議員普度(David Perdue)則表示，如果該案被推翻，希望坎普召開特別立法會議(special legislative session)通過墮胎禁令。

他表示：「喬州選民應該知道州長的立場。知道他是否為生命的神聖而戰。」

民主黨的艾布蘭(Stacey Abrams)則在上周演講時表示，自己是墮胎權利的捍衛者。她說：「這事關乎我們的尊嚴和自由；關乎健康和福利；關乎未來和生活，我們應當感到憤怒。」

艾布蘭也警告，聯邦最高法院若推翻羅訴韋德案，可能會威脅到其他先例，包括1965年取消避孕限制的Griswold v. Connecticut一案，以及1954年決定取締學校種族隔離的Brown v. Board of Education一案。