喬州要求高中生接受個人理財教育

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)上周簽署了SB 220法案，要求高中開設個人理財課程。該法將自2024-2025學年實施，所有11和12年級的學生在畢業前，都需要修讀至少半個學分的金融知識課程。

坎普說，該法案「將確保(學生)在校學習金融知識，例如良好信用的重要性及如何正確做預算，以便他們能為出校園後更能做好準備」。

根據跟踪此類法案的非營利組織Next Gen Personal Finance的說法，喬州 是全美第13個要求學生修讀個人理財課程的州。

在過去的12個月內，佛羅里達州、內布拉斯加州 、俄亥俄州和羅德島州都通過了類似的法律，並且正在預備實施中。

一旦喬州法案實施，這意味著全美超過35%的學生將可修讀金融基礎課程。根據Next Gen Personal Finance的數據，這較2018年獲得此類課程的學生比率增加了兩倍多。

制定要求進行個人理財教育 的法律，對於確保學生享有平等機會很重要。根據非營利組織最近的一份報告，在未有法案強制執行的州，有些高中也提供個人理財課程，但機會並不均等。

沒有立法保障學生學習權益的州，只有10%的學生可以參加個人理財課程。而在75%的學生非白人，或是接受免費和減價午餐的學校中，這一比率更下降到僅約5%。

其他一些州也有類似立法待定，可能會在今年稍晚通過，包括密西根州、明尼蘇達州和新罕布夏州。

Next Gen Personal Finance的聯合創辦人Tim Ranzetta表示，現在南卡是美東南唯一沒有強制性個人理財課程的州。

美國國家金融教育基金會(National Endowment for Financial Education)最近的一項調查顯示，成年人很支持學校開設此類教育。近90%的人表示支持在學校開設個人理財課程。80%的受訪者表示，希望自己被要求參加個人理財課程才能畢業。