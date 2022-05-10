喬州丹鄔地迎亞太裔月 FASCA扯鈴舞獅同慶

學員們以舞蹈展現自信與活力。(亞特蘭大僑教中心提供)

喬治亞州 丹塢地(Dunwoody)市政府日前在Stage Door Theatre舉辦「亞太裔傳統月」慶祝活動，計有台灣、日本、韓國、印度、越南 、寮國等國家受邀，設攤展示各國文化特色，並表演舞蹈與技藝，吸引500位民眾參加。

FASCA亞特蘭大分會聲援台灣參與WHA。(亞特蘭大僑教中心提供)

青少年文化志工(FASCA)亞特蘭大分會學員，在諮詢導師牛中怡及戴念華的帶領下，參與此次活動，舞蹈組學員先以充滿台灣意象的舞蹈，帶動現場氣氛，扯鈴組的精彩花式扯鈴表演，讓現場觀眾看得目不轉睛，舞獅組表演的醉獅，以及與現場觀眾互動的餵獅子吃紅包、灑糖果橋段，掀起活動高潮。

FASCA扯鈴老師教導小朋友扯鈴。(亞特蘭大僑教中心提供)

由於第75屆世界衛生大會將於5月底召開， FASCA學員為讓大家更瞭解台灣「Taiwan Can Help」的精神及聲援台灣參與WHA ，當天特別配戴印有台灣字樣的口罩，在文化攤位擺設支持台灣參與WHA的識別標誌，並指導民眾手寫毛筆及臉部彩繪的方式吸引民眾駐足，為台灣發聲。

丹塢地商業和開發部經理Rosemary Watts表示，今年是該市第二年舉辦亞太裔傳統月慶祝活動，希望藉由舉辦各類主題的國際文化活動，讓大家能對居住在美國這塊土地上的不同文化背景居民，有更多的瞭解，進而能增進包容與體諒。