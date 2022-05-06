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坎普簽法案 禁教種族分裂

記者林昱瑄／亞特蘭大報導

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)日前簽署一項法案，禁止學校教授有關種族主義的「分裂」(divisive)的概念。

這些措施是保守派針對反對批判性種族理論(critical race theory)運動的一部分，批判種族理論是一種研究美國結構性種族主義的學術理論，並不會在小學或高中階段教授。

「在喬州，我們不會讓教室成為那些向孩子灌輸黨派政治議題者的利用工具，」共和黨州長坎普(Brian Kemp)當天在卡明(Cumming)舉行的法案簽署儀式上說。他表示此案「保護了本州父母指導孩子教育的基本權利」。

這些法案禁止教授任何聲稱美國「根本上是種族主義國家」或個人「應該因為種族而感到痛苦、內疚或任何其他形式的不適或壓力」的內容。

包括德州、亞利桑納州和奧克拉荷馬州在內的多個共和黨主政州已經通過了類似的法令。但這些州大多數在法令內都未明確提到批判性種族理論的名稱。

根據2021年7月的路透社／Ipsos民意調查，這個曾經晦澀難懂的學術概念，引發了多地學校董事會的抗議，且很大程度上被公眾誤解。保守派屢屢在全美的學校和州議會大廈中援引了這個詞彙，用來譴責他們認為過分自由的課程和政策；但自由派則聲稱，這些禁令等同於學術審查。

當天坎普簽署的法案中還包括學校系統需針對父母認為不合適的書籍作出回應，並增加私校獎學金的稅收抵免。

「在坎普簽署了一系列反教育法案後，我們身為喬州父母和教育工作者，要讓他知道我們譴責這項立法，」喬州民主黨人(Georgia Democrats)]在推特上發布了一張集會照片，上面寫著「反對查禁書籍」(No banning books)。

他們並表示，「在坎普攻擊教師、審查課堂教學內容並將學校泛政治化時，我們不會袖手旁觀。」

當天法案中，還允許該州體育協會禁止跨性別女孩參加高中運動。目前至少有12個共和黨主政州通過了禁止跨性別女性參加體育運動的法律。而主管喬州高中的體育協會4日投票通過，禁止跨性別的男性及女性參加與其性別認同相符的校內運動隊，這意指著學生必須參加與其出生證明上所列性別相符的球隊。

此禁令的支持者表示，跨性別女孩因其生來就是強壯的男性，具有不平等的優勢。他們並警告，如果讓跨性別女孩參加比賽，其他真正的女性運動員可能會因不公平競爭，失去進入球隊或登上領獎台資格。

反對者則表示，將跨性別學生排除在運動項目外，無非讓這些心理健康已岌岌可危或有自殺或自殘傾向的孩子，情況更加惡化。

跨性別 喬州 種族主義

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