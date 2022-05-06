罕見兒童肝炎 喬州、阿州、北卡現蹤

據CBS News報導，近日在世界多地出現疑似與腺病毒(adenovirus)有關的罕見兒童嚴重肝炎，已造成至少四童死亡，紐約時報的調查顯示，美國的10個州已經發現或正在調查此類肝炎的州，包括喬治亞州、阿拉巴馬州 、北卡、伊利諾州、威斯康辛州、德拉瓦州、明尼蘇達州、加州 、紐約和路易斯安納州。

據世界衛生組織(WHO)指出，現已經在20個國家／地區發現至少228名兒童患病。

目前通報的169例病例中，至少有74例感染了腺病毒。其中18名兒童感染了所謂的41型腺病毒。

「腺病毒很常見，但它可能是導致這種肝炎的原因，」傑克森維爾佛州大學(UF Jacksonville)醫院系統的Mobeen Rathore醫師說。

41型腺病毒只是50多種腺病毒中的一種，通常通過個人密切接觸或飛沫傳播，但這可能不是此次病毒的情況。

即使許多人可能曾接種過B型肝炎疫苗 ，但Rathore表示，這次的肝炎似乎沒有疫苗可以預防。

儘管如此，Rathore 仍表示，父母不應太過驚慌。

他建議父母留心孩子是否有肝炎的症狀，包括發燒、噁心和嘔吐—但最重要的是黃疸，此時眼白會變黃。

一旦孩子出現上述病徵，應立即尋求醫療協助。