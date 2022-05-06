颶風季將至 北卡州府籲提前準備

去年的熱帶風暴Fred破壞北卡西部，並導致6人死亡。(美聯社)

北卡颶風 季節通常從6月1日開始到11月底，因此州政府定5月份的第一周為颶風防範周，提醒州民即早準備應急計畫，並備好應急包，盡量減少颶可能帶來的損害。

熱帶風暴 和颶風在北卡很常見，去年的熱帶風暴Fred大肆破壞該州西部，更導致6人死亡。

颶風Isaias和Eta在2020年猛擊該州部分區域。2019年的颶風Dorian、2018年的颶風Florence、Michael和熱帶風暴Alberto、2016年的颶風Matthew等，都對該州造成巨大損失。

對此，州政府鼓勵居民事先制定應急計畫，包括如何疏散、疏散去處、碰面地點、重要電話號碼等信息的蒐集與紀錄，同時別忘了將重要文件，如駕駛執照副本、保險 單、醫療記錄和銀行帳戶資訊等好好保存，一旦緊急情況下可以快速查看並且隨身帶走。

州府還叮囑公眾，記得事先想好一旦發生風災時可以前往的疏散避難地，可能是在安全地區的家人朋友家或是旅館，公共避難所是最後的選擇。

發生風災時，州府鼓勵住在安全地區的民眾，為沿海和洪水易發地區的家人或朋友提供暫居之處。

州民平日也要檢查和更新房屋或租客的保險文件內容，確定都已經更新保單期限，而且投保了足夠的保險條款，譬如洪水保險，因為通常這並非房屋基本保險的一部分。

此外，還要準備一個在沒有外援情況下，可自行生存幾天的應急包，可供每個家庭成員三至七天之用，基本用品包括：飲用水、不易腐爛的食物、急救箱、可收聽氣象的收音機和備用電池、處方藥、睡袋或毯子、更換衣服、牙刷、牙膏、肥皂和除臭劑等清潔用品、現金、以及寵物用品，包括食物、水、皮帶、口套和疫苗接種紀錄等。

為了減輕惡劣天氣可能對房屋造成的破壞，州府建議人們要在惡劣天氣來襲之前修剪樹木、覆蓋窗戶、固定鬆動的戶外物件等。