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三角房地產獲選 Cary 最佳房地產公司

北卡州訊
掃瞄微信二維碼可直接聯繫三角房地產投資公司。(三角房地產提供)
掃瞄微信二維碼可直接聯繫三角房地產投資公司。(三角房地產提供)

三角房地產投資公司日前獲得2022年優質企業獎(The Quality Business Awards)中的凱瑞(Cary)最佳房地產公司榮譽。這個優質企業獎表彰在過去12個月內平均品質分數達到95%或以上的企業。該公司總裁陳海娜說這是團隊成員們齊心合作的成果。她衷心感謝客戶對他們的信任和支持。

獲得優質企業獎的美國企業只占美國註冊企業不到1%，是企業達到95%或更高品質分數的品質標誌。能獲得這項榮譽表示該企業致力於提供高品質的產品或服務，並保持良好的客戶體驗。

該獎項所使用的評分系統是根據一個特殊的整體品質評級。一個企業必須有來自3個以上不同平臺的優秀客戶評論和聲譽，能夠持續不斷地對客戶的問題和關注做出回應，評選委員會才會予以考慮。如果企業多年來的記錄非常出色，投訴數量從零到非常低，將獲得高分。

帶領三角房地產投資公司的陳海娜(Hannah Chan)擁有GRI、CRS、CIPS、CLHMS、CDPE五種專業資格，在房產經紀人中相當罕見。她本身是得獎常勝軍，曾被三角商業雜誌評為三角地區前25名住宅地產經紀人；2015年、2016年、2017年、2018年皆排名前5名；2016年獲「三角住宅房地產獎」第一名；2019年在三角地區上千房產經紀人中，以4213萬的年度銷售額，榮獲第三名。

除了在專業領域有卓越的表現，陳海娜抱著回饋社會的心，熱心公益活動。她是國際領袖基金會(ILF)北卡分會主席，致力提升亞裔的社會影響力，並培養下一代進入國會。她也是南北卡華人商會(CCCC)董事會成員，協助華人在美經商創業。除此之外，她還擔任洛麗房地產協會的全球顧問委員會主席，以她的專業知識和經驗，幫助同行開拓更寬廣的事業版圖。

陳海娜(前排右二)和她的團隊。(三角房地產提供)
陳海娜(前排右二)和她的團隊。(三角房地產提供)

房地產 投資 華人

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