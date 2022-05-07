吳建民出任APEC商貿諮詢代表 華美銀行好事連連 2022強勢開局首季度財報收入與貸款強勁增長

位於加州的華美銀行總行，在亞特蘭大有三家分行。(East West Bank提供)

華美銀行之控股公司華美銀行集團(East West Bancorp, Inc.，納斯達克股票代號為「EWBC」)近日好事連連，美國國務院 (U.S. Department of State)宣布任命華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)為亞太經濟合作組織(Asia-Pacific Economic Cooperation，簡稱APEC)美國商貿諮詢理事會(ABAC)代表。而不久前公布的2022年第一季度盈利報告，淨利達2.377億美元，每股獲利1.66美元，比2021年第四季度增加37%，也比去年同期增加16%。

亞太經合組織商貿諮詢理事會於1995年成立，每個亞太經合組織經濟體最多委任三名代表。商貿諮詢理事會通過全年的多次會議，討論並提出可促進貿易投資及永續性與包容性增長的具體建議。未來吳建民將與其他商貿諮詢理事會代表，為亞太經合組織的領導人提供專業意見和建議，推動區內經濟持續發展。

華美銀行董事長兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「2022年華美銀行強勢開局。貸款 和收入強勁增長，淨利差達2.87%，成長0.14%。調整後稅前撥備前收入(adjusted pre-tax, pre-provision income)為3.203億美元，增長28%。同時，我們的資產報酬率(ROA)提高了0.17%達1.56%，股東權益報酬率(ROE)成長1.57%達16.5%。」

吳建民指出，截至2022年3月31日，華美銀行總貸款創新高達435億美元。若不計SBA小型商業署薪資保護貸款(Paycheck Protection Program，簡稱PPP)的影響，總貸款比2021年第四季度增加20億美元或 20%，主要得益於商業貸款的成長。總存款亦創新紀錄達549億美元，較2021年第四季度增加16億美元或12%，主要得益於無息存款的強勁增長。截至2022年3月31日，無息存款佔總存款的45%，去年同期為38%。

吳建民說，華美銀行堅實有效的商業模式和卓越的執行能力，在不斷變化的宏觀經濟環境和市場中，一如既往地取得亮眼成績。憑藉多元的貸款組合、積極的業務發展預期、持續穩健的資產品質，以及強勁的財務表現，我們有信心在利率上升的環境中繼續蓬勃發展，與股東和客戶一同邁向成功。

華美銀行提供全方位商業和個人銀行服務，瞭解更多優惠詳情，可蒞臨華美銀行在亞特蘭大 三分行，地址：3490 Shallowford Rd, #100, Atlanta, GA 30341，電話：770-455-1772；2727 Paces Ferry Rd SE, #150, Atlanta, GA 30339，電話：770-432-1000；2540 Pleasant Hill Rd, Duluth, GA 30096，電話：678-417-7572。華美銀行並以中英雙語網路銀行、自動電話銀行及移動銀行提供全天24小時的銀行服務。有關華美銀行相關資料，可查閱該行網址 www.eastwestbank.com。