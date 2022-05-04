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亞城看板／國標舞社、台大校友會 以舞會友

記者林昱瑄

●為慶祝母親節，喬治亞州國標舞社和美東南區台大校友會將於7日(周六)下午4時至6時在亞特蘭大僑教中心合辦母親節舞會。這場活動亦是國標舞社今年第一期結業舞會。免費入場，現場將提供點心和飲料。前30名入場女士將獲贈一條項鍊作為母親節禮物。

參加人數不得超過50人，除飲食外，其他時間須全程配戴口罩。欲參加者請電郵李芯影：[email protected]。活動地址：5377 New Peachtree Road Chamblee, GA 30341。

亞城重陽會 歡慶母親節

●亞特蘭大重陽會將於5月11日(周三)上午11時至下午2時30分舉辦慶祝母親節暨僑委會成立90周年午餐會。活動包括：有氧舞蹈健身、慶生會、談天說地、線條舞、有獎賓果、卡拉OK、乒乓球、麻將、象棋、擲鏢等。會員免費，非會員10元。

5月第二次例行茶點聚會將於29日(周日)中午12時至2時30分舉辦。會員免費，非會員4元。與會者需完全接種新冠疫苗。地點在僑教中心：5377 New Peachtree Road Chamblee, GA 30341。

母親節 亞特蘭大 健身

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