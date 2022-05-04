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凱瑞兒童日慶典 台裔第二代演出吸睛

記者王明心／北卡羅來納州報導
電音三太子和舞者在鼓隊的隆隆鼓聲中輕快熱舞。(記者王明心／攝影)
電音三太子和舞者在鼓隊的隆隆鼓聲中輕快熱舞。(記者王明心／攝影)

與台灣新竹市是姐妹市的北卡凱瑞(Cary)，日前由姐妹市協會和美國土耳其協會北卡分會，共同在Bond Park的Sertoma Amphitheatre舉辦凱瑞兒童日慶典。其中台裔青少年為遊客書寫中文書籤，四隊台裔兒童團體登台表演，展現生動豐富的台灣民俗文化，十分吸睛。

洛麗中文學校的功夫班在老師謝松霖(Stephen Hsieh)(左)的指導下，展...
洛麗中文學校的功夫班在老師謝松霖(Stephen Hsieh)(左)的指導下，展示他們的功夫招式。(黃文慶提供)

福爾摩沙海外青少年文化大使北卡洛麗分會(FASCA Raleigh)成員當天也展現高超的扯鈴技巧，或高甩、或轉圈、或互拋，贏得台下熱烈掌聲。該會會員也在公園野餐涼亭設立文化攤位，為遊客書寫中文書籤，讓遊客見識到第二代台美人的中文底子。

為推廣台灣文化交流與社區服務而設立的洛麗中文學校台灣藝文表演社，共派出兩個團隊參與。碩大又可愛的電音三太子一出場，馬上獲得矚目。在鼓隊的隆隆鼓聲中，三太子和舞者舞出台灣集現代電音、本土信仰、傳統民俗於一身的獨特文化。

福爾摩沙兒童舞蹈團不但演出融入現代舞元素的台灣民俗舞蹈，也讓觀眾在「勇敢的查某囡」歌聲中，聽到難得聆賞的台灣閩南語歌曲。

新竹姐妹市凱瑞(Cary)舉辦兒童日慶典, 舞台上有姐妹市所屬國家的國旗。(記者...
新竹姐妹市凱瑞(Cary)舉辦兒童日慶典, 舞台上有姐妹市所屬國家的國旗。(記者王明心／攝影)
福爾摩沙兒童舞蹈團不但讓觀眾看到台灣民俗舞蹈，還聽到台語歌曲。(記者王明心／攝影...
福爾摩沙兒童舞蹈團不但讓觀眾看到台灣民俗舞蹈，還聽到台語歌曲。(記者王明心／攝影)

洛麗中文學校的功夫班在老師謝松霖(Stephen Hsieh)的指導下，虎虎生風的伸展功夫招式。北卡州大三年級的謝松霖是該校校友回學校教學弟妹，也讓人欣喜看到台美第二代對文化傳承的努力。

帶領以上團隊的洛麗中文學校校長和FASCA北卡洛麗分會導師陳翰儀表示，希望藉由台美裔兒童和FASCA團隊的培訓和演出，促進北卡台美僑胞間的互動交流、提高台美人社團的向心力，也讓這些團員多了解台灣傳統和民俗，成為文化推廣大使。

FASCA成員設立文化攤位，為遊客書寫中文書籤，大受歡迎。(陳翰儀提供)
FASCA成員設立文化攤位，為遊客書寫中文書籤，大受歡迎。(陳翰儀提供)
福爾摩沙海外青少年文化大使北卡洛麗分會(FASCA_Raleigh)成員表現高超...
福爾摩沙海外青少年文化大使北卡洛麗分會(FASCA_Raleigh)成員表現高超的扯鈴技巧。(記者王明心／攝影)

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