北卡維克郡預算案出爐 房產稅將提高

北卡最大郡維克郡(Wake)2日公布2023財年預算 案，其中包括提高房產稅(property tax)。此外，該郡委員會(commission)委員還要求加薪132%，如獲批准，將由居民增交的稅金中支付。

維克郡經理艾利斯(David Ellis)提出的這份17億預算計畫，包括對公共衛生和安全、住房負擔能力、教育 和生活品質的重大投資，同時也提高了房產稅，稅率將從原先每100元房產價徵稅60分，提漲至需繳交61.5分。維克郡房屋平均估價為33.7萬元，這個價位的房屋，屋主每年要多支付約50元。增收稅款將為該郡帶來額外的2920萬元收益。

艾利斯在聲明中表示，疫情 、工作量、辭職潮導致現有員工工作倦怠，造成16%的人員流動率，是該郡幾十年來最高紀錄。他提議為所有員工加薪3.1%，以利新聘和留住員工。

維克郡委員會也考慮給自己加薪132%，理由是他們認為工作名為兼職，實則是全職工作。根據郡委會報告，目前這是一份兼職工作，年薪超過2萬8000元。他們考慮將工資提高132%，變為6萬6223元，其中包括退休福利、1800元的技術費用，和4800元的差旅費，並將工作晉升為全職。

艾利斯說如果委員會通過提高工資表決，他會支援這一預算。

委員會主席Sig Hutchinson對當地電視媒體表示，他每周工作60多個小時，「我們希望最好的人來管理這個郡，就必須對這些人進行補償，他們才能全職工作。」他建議最快在7月1日漲工資。

委員Matt Calabria則表示，這不是委員自肥的問題，他和委員Shinica Thomas都覺得加薪有助於吸引有才華、有創新精神的候選人。委員Vickie Adamson說，132%看起來漲幅很大，但與該郡10幾億元的預算相比，並不算什麼。

2023財年從2022年7月1日開始，到2023年6月30日結束。這份預算中約有57%，近9.7億用於教育，包括460萬用於符合收入條件的3、4歲兒童的學前教育專案，以及5.825億用於支持維克郡公校的運營費用。

預算案詳情可見：wakegov.com/budget。居民若想對預算提出看法，可上網：www.surveymonkey.com/r/PV6GN9J，或出席11日、16日、18日的公開聽證會。