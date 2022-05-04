Rivian建電動車廠 喬州獎勵15億 將帶來7500工作

Rivian預計建立車廠，位於Social Circle的East Atlanta Mega Site。(美聯社)

根據電動車商Rivian和喬治亞州政府2日簽署的文件，州和地方政府將向Rivian提供總價達15億元的獎勵措施，協助該車廠在亞城東郊建立一個可創造7500個工作、價值50億元的工廠。

喬州 經發署署長威爾遜(Pat Wilson)表示，這是該州史上最大的單一企業獎勵案，而Rivian投資 案則是喬州最大的單一商業投資計畫。Good Jobs First的執行董事Greg LeRoy表示，這也是迄今美國各州向車廠提供的最大獎勵計畫。

Rivian承諾將在2028年底前實現全部投資和就業 目標，新增工作平均年薪將達5萬6000元，外加福利。該州還希望Rivian能為整個電動車行業定錨。

總部位於加州爾灣(Irvine)的Rivian希望喬州廠最早能在今夏破土，並於2024年投入生產，並期望未來在喬州每年可生產40萬輛車。

不過，這項建廠計畫卻受到當地居民反對，民眾表示在這片2000畝的土地開發，將破壞農村生活品質。預計的設廠地點位於Social Circle和Rutledge之間，位於亞特蘭大市中心以東約45哩。

喬州州長坎普表示，支持Rivian車廠為農村帶來7500個高薪工作。(美聯社)

反對民眾先前到設廠規畫及分區會議中抗議，聲勢浩大壓倒摩根郡(Morgan)官員，促使州官員介入。居民們對可能產生的井水及光害污染，以及對野生動物和農田可能造成的破壞表示擔憂。對此，威爾遜表示，2日公布的設廠計畫和文件顯示，Rivian會將工廠自濕地轉移，並同意限制光害污染。

然而此案似乎已陷入政治化風暴，參加共和黨初選挑戰坎普連任的前聯邦參議員普度(David Perdue)，已經選擇與反對民眾站在一起。

普度不停強調，此案中「自由主義億萬富翁索羅斯(George Soros)」所扮演的角色。儘管索羅斯在Rivian選址喬州時購買了價值20億股票，但他僅擁有該公司2%股份，且並無證據表明他足以影響設廠位置。

「想想這筆錢可對喬州多少小企業提供幫助，不應將此資金填補索羅斯的荷包，」普度表示。「坎普不顧當地民眾的意願，把農地交給了一家「覺醒」(woke)公司，卻讓勤奮的喬州人為此買單。」

坎普在1日的辯論中重申，「我絕對支持車廠的7500個高薪工作落腳喬州農村」。

地方政府則已同意提供7億元的房地產稅減免，Rivian計畫將從2023年起的25年內，繳交超過3億元的稅金。

該州還將斥資2億購買該地點、對其進行分級、修築並改善道路，包括建立新的I-20號州際公路交流道和擴建公用設施。喬州並將花費6250萬建立一個專門的培訓中心，並預計將花費2700萬用於提供職業培訓。

州府與地方提供的其他福利，包括2億元的所得稅減免，五年內每份工作可抵稅5250元。喬州估計，免徵銷售稅(sales tax exemption)將為Rivian節省1.75億的機械設備和1.05億的建築材料費用。

威爾遜說，如果Rivian低於承諾投資額或就業數的80%，該州將採取強有力的保護措施追回獎勵資金。