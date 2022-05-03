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夏樂華美協會春遊 百位成員同歡

記者王政賢／北卡羅來納州報導
音樂家李石(右起)、劉林模和毛海龍表演合唱。 (夏樂華美協會提供)
音樂家李石(右起)、劉林模和毛海龍表演合唱。 (夏樂華美協會提供)

夏樂華美協會(CAAOC)日前在Copperhead Island舉辦春遊，吸引100多位華洋友人出席。這是疫情爆發以來該協會第一次舉辦大型戶外活動。當天陽光明媚，成員參與踴躍。活動在中午開始，川湘閣提供主要菜餚，協會理事和志工也帶來拿手菜分享。

夏樂華美協會疫情後首度舉行大型戶外聚會。(夏樂華美協會提供)
夏樂華美協會疫情後首度舉行大型戶外聚會。(夏樂華美協會提供)

聚餐後的文藝表演，包括上海音樂學院李石的獨唱；李石、蔡琰老師和五歲女兒鋼琴演奏；舞蹈老師李妍及學員表演「梨花頌」；高潮表演口哨曲等。

彝族歌手王美玉獨唱「美麗心情」。 (夏樂華美協會提供)
彝族歌手王美玉獨唱「美麗心情」。 (夏樂華美協會提供)
疫情後的首次春遊活動中，小朋友們在一起玩得很開心。(夏樂華美協會提供)
疫情後的首次春遊活動中，小朋友們在一起玩得很開心。(夏樂華美協會提供)

來自雲南的彝族歌唱家王美玉說，疫情在家憋太久，她和先生很想念老朋友們，很開心能參加也能到公園散步，呼吸新鮮空氣。她建議華人們多鍛鍊，包括唱歌跳舞、練健身、散步跑步等，加上自身內調，提高免疫力讓身體能抵抗病毒。

舞蹈表演受歡迎。(夏樂華美協會提供)
舞蹈表演受歡迎。(夏樂華美協會提供)
崢崢吉他彈唱。(夏樂華美協會提供)
崢崢吉他彈唱。(夏樂華美協會提供)

前任會長唐湞潔說，這次疫情後華人社區首次大聚會，見到老友很開心，看到孩子和老人笑顏逐開格外高興，更顯這次春遊特別有意義。相聲達人陳大偉指出，大家在疫情間守望相助，不能聚會就在線上辦講座，很高興終於迎來了疫情趨緩的春天。

為當月過生日的與會朋友慶生。(夏樂華美協會提供)
為當月過生日的與會朋友慶生。(夏樂華美協會提供)
夏樂合唱團演出「宣草花」以及義大利歌曲Va Pensiero。李石指揮。(夏樂華...
夏樂合唱團演出「宣草花」以及義大利歌曲Va Pensiero。李石指揮。(夏樂華美協會提供)

協會骨幹高潮認為，理事們的精心設計準備，會員的真情展現，大家的熱情參與是活動成功的關鍵，像華美這樣的組織和活動，是海外華人找到歸屬的重要部分。

會長劉建國從籌畫到主持整個活動，出力最多。(夏樂華美協會提供)
會長劉建國從籌畫到主持整個活動，出力最多。(夏樂華美協會提供)

疫情 華人 健身

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