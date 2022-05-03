500萬隻蜜蜂困亞城機場 養蜂人救援

被困在亞城機場的其中幾箱蜜蜂。(Metro Atlanta Beekeepers Association臉書)

摩根(Edward Morgan Jr.)和其他近20名來自亞特蘭大 大都會養蜂人協會(MABA)的成員，日前飛奔至亞特蘭大Hartsfield-Jackson機場 ，對近500萬隻被困在運輸途中的蜜蜂進行救援。

4月24日當天，摩根接到一通陌生來電，表示有成千上萬的蜜蜂被困在亞城機場亟待救援。

來電的是阿拉斯加養蜂人Sarah McElrea，她表示，她訂了200箱蜜蜂，原本應該從加州沙加緬度(Sacramento)直接運送到阿拉斯加安克拉治(Anchorage)。但因班機取消及更動，最終這200箱估計共約500萬隻蜜蜂，降落在亞特蘭大機場。

McElrea表示，她被告知蜜蜂無法再搭乘達美航班，因為其中一些蜜蜂已經從箱子中逃出，也因此工作人員只好把箱子移到戶外，但當天亞城溫度高達華氏80度，由於蜜蜂不耐高溫 ，驚慌失措的McElrea試圖聯繫亞城當地養蜂人尋求協助，最終找到了摩根。

摩根一接到電話後，就立刻跳上卡車前往機場。

摩根說，一到現場便發現許多蜜蜂已經死了，倖存的一些則十分飢餓。另外，他也得知剩下的蜜蜂將於隔天下午再度起飛。「這些蜜蜂不可能撐到那時候，因為亞特蘭大仍然很熱，然後牠們還必須再飛行一天。」摩根說。

因此，他和McElrea一致認為蜜蜂不適合再飛行。MABA便開始向當地養蜂人發送群組郵件，許多養蜂人出現在機場，購買倖存的蜜蜂帶回家。

喬州養蜂人Julia Mahood說，這些蜜蜂被留置在戶外沒有食物，加上先前又在達美貨艙中待了許久失去方向感，基本上存活機會甚微。

達美航空則稱此事件為「不幸狀況」(unfortunate situation)。達美發言人接受美國有線電視新聞網(CNN)採訪時表示，該公司已「立即採取行動實施新措施」，確保不再發生類似情況。發言人並表示，已經直接與客戶聯繫，表達歉意。

確切死亡的蜜蜂數仍未知，但摩根估計，約有一半的蜜蜂在高溫下死亡。

McElrea表示，亞城的養蜂人能夠在短時間內動員起來進行救援，是真正的英雄，她真心感謝。

雖然這是她己身第一次的經歷，但並非是她首度聽說蜜蜂在運輸途中死亡。分銷商知道該在箱中放多少食物，以能確保蜜蜂在合理的時間內安全旅行。但是，萬一班機出現延誤或取消，情況就會變得複雜，尤其是在極端氣候下。