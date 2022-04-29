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喬州州考去年考生大減 教育廳籲積極參加

亞特蘭大訊
喬州及各郡教育部門呼籲學生踴躍參加Milestones州考。(美聯社)
喬州及各郡教育部門呼籲學生踴躍參加Milestones州考。(美聯社)

之前受到疫情影響，一度在2020年取消的喬治亞州州考(GA Milestones Test)，已經於2021年恢複推出，但其所占成績比率大幅調降，參加考試學生人數也巨幅減少。喬州以及其各個學區呼籲學生積極參加該項考試，以協助教育局依照考試結果調整政策或安排。

GA Milestones主要在每年的4月底及5月舉行。考試包括英語、數學、科學和社會研究等核心科目，對象則爲3年級至8年級以及高中學生。以往，考試中的代數、美國歷史、生物學和美國文學與作文四門科目，會計入高中成績的20%。然而疫情之故，喬州教育廳去年將此比重改為僅占最終成績的0.01%。

有鑑於此，許多學生因此對州考考試的重視程度下降。加上由於應付疫情所做的諸多調整，導致這兩年參加Milestones考試的學生人數大跌。在一些學校，僅有不到四分之一的學生參加了Milestones部分科目的考試。

如何衡量教學，對待標準考試的成績，一直是教育部門和學校的爭論焦點。按照喬州和聯邦慣例，均希望能有95%的學生參加州考，用以考量學校和學生，以製定相應的教育政策。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，雖然有數據指出，今年成績會遠遠低於疫情前幾年，但州府和各郡府仍積極鼓勵學生認真備考。亞城都會區底克甫(DeKalb)學區，提供因疫情學習受影響學生額外幫助，包括延長受教時間，周末額外課程，以及課前和課後的輔導，以協助其準備州考。

富頓郡(Fulton)督學Mike Looney則呼籲家長儘量送孩子參加該項考試，讓郡學區根據考試結果來調整該郡教育布局，以彌補疫情中停滯的教育狀況。目前不少學區希望將今年Milestones成績算做一個新的基準，而非與疫情前成績相比較。(楊欣欣)

疫情 教育局 學區

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