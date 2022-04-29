北卡商店結帳掃描機 錯誤率創新高

根據北卡 州農業和消費者服務廳(NC Dept. of Agriculture and Consumer Services)標準部門指出，該州零售商結帳時的商品價格掃描錯誤率創新高，夏樂地區的幾家商店更因此被罰4萬2165元。

該部門指出，夏樂地區的三家沃爾瑪 (Walmart)和Dollar General商店，以及貝爾蒙特(Belmont)的一家沃爾瑪都因此被罰款。

據該部門稱，今年到目前為止，全州有42家商店在定期突擊檢查中收到罰單，大部分被罰的商店是沃爾瑪和Dollar General，還有Advance Auto、CVS Pharmacy、Family Dollar、Ingles和Target。該部門測量科經理Chad Parker說，四個月內，該部門已對企業發出總額約20萬元的罰單，而之前每年平均這類罰款總額才約五萬元。

Parker說，大多數商品的價格都是直接從公司系統中數位下載，而員工則需手動更改貼在貨架上的售價標籤。但由於近期通膨導致幾乎所有產品都在漲價，員工需要更改的貨架標籤數大幅增加，另外加上因疫情 導致店家員工短缺，更加劇了掃描時的出錯率。

該州主管機構表示，北卡商店若未能達到低於2%的商品價格掃描錯誤率，就會受到罰款處分，並在60天後重新接受檢查，若未符合規定則將再次開罰，直到錯誤率低於2%為止。

該部門提醒消費者，購物時最好檢查收據上和貨架上的價格，確保所付的金額正確。 若發現商品價格掃描錯誤時，可向該部門提出投訴：(984)236-4750。