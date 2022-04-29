Rivian喬州建車廠籌畫會 居民抗議：一場騙局

日前Rivian在喬州設廠的規劃會議上，許多反對居民集結抗議。圖為去年12月時坎普宣布該投資案時與Rivian電動車合影。(美聯社)

電動車廠Rivian計畫耗資50億在喬治亞州 興建可帶來7500個工作崗位的新工廠，並於上周與州府相關部門召開設廠規畫會議，許多反對該計畫的當地居民，紛紛集結現場表達抗議，並批評該場會議根本「是場騙局」。

總部位於加州 的Rivian去年12月宣布，將在位於I-20州際公路沿線的摩根郡(Morgan)和沃爾頓郡(Walton)，一處占地2000畝的土地上建廠，計畫可每年生產多達40萬輛汽車。 Rivian表示，希望最早在今年夏天破土動工，並在2024年開始生產。

當天，Rutledge地區的居民向由喬州 環境保護部門副主任John Eunice領導的會議小組提出強烈抗議，表示該廠將破壞他們農村的生活品質。

居民表示，在還未有工廠設計的情況下，不可能提出有意義的建議，批評此會議只是場騙局，並抗議周官員心中想的只有把車廠蓋好。

許多發言者對可能造成的井水污染、光害以及重工業對野生動物棲息地和農田的破壞表示擔憂。

一名Rivian的官員通過視頻會議出席了會議，但未發言。

Rivian的一位發言人表示，這次會議是公司收集意見的寶貴機會，並承諾將在公司完成並「滿足其高標準的設計和環境」後，再分享車廠計畫細節。

該工廠也是共和黨州長初選的一項爭論主題，前聯邦參議員普度(David Perdue)攻擊坎普(Brian Kemp)在未得到居民支持下便同意在當地設廠。

Eunice說，他不知道Rivian何時會申請建廠所需的環境許可證。他並表示，該部門將就許可證徵求公眾意見。

上周的會議是計畫中的四場會議中的第一場，著重在場地設計和環境評估，另三場則將針對生活品質、勞動力和當地商業參與問題作審查。