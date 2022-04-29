全美去年每5天有1警被殺 喬州8警殉職

聯邦調查局(FBI)局長Christopher Wray近日在一次採訪中表示，2021年全美平均約每五天就有一名警察 被殺，其中喬治亞州有八名警察殉職。

「在美國，針對執法者的暴力行為，我覺得沒有得到足夠重視的問題之一，」Wrey在接受CBS News訪問時表示。

根據追踪警察死亡情況的Officer Down Memorial Page顯示，2021年有八位喬州 警官因公殉職，高於前兩年的七人。據亞特蘭大 憲報(AJC)先前報導，去年遇難的八名警察中，五人遭槍殺，一名遭刺死，一名遭車撞，另一人則在執行交通勤務時遭車輛拖行。此外，有數十名警員死於冠狀病毒，但未計入公務死亡人數。

根據Office Down彙編的數據，全美2021年有142名警官因公殉職，其中不包括因個人健康因素而死亡的警官。這數字比前一年的103人有所增加。

去年11月8日，兩位不同分局的喬州警官在接獲民眾通報到現場執勤時遭槍擊，數日後不幸均死亡。

而三周後，克萊頓郡(Clayton)一警官在調查槍擊現場時遭到嫌疑犯射殺，是現場遇難的四人之一。

今年到目前為止，已有一名喬州休斯頓郡(Houston)的執法人員在車禍中喪生，另外也有幾起針對警官的暴力行為。

亞特蘭大警方稱，今年2月，該警局一名幫派工作小組警員在嘗試逮捕一名嫌疑犯時，被擊中六槍受重傷。

「我們不會被嚇倒，」亞特蘭大警察局副局長Darin Schierbaum在此事件後說。「這事件是執法人員在亞特蘭大和全美各城市所面臨的挑戰。警察在全美各地都受到創紀錄的襲擊。」

4月中旬，四名甘斯維爾(Gainesville)警察在兩起單獨事件中遭襲擊，兩名女警被一名少年毆打；在回覆另一起報案時，另兩名警官被一名嫌疑犯毆打。