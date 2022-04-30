Guizhen Ji 保險代理處創 AMFAM 佳績 獲出租房、商業全州第一、金鑰匙和年度新保單總量、新保費總量等獎項

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今年春天美國家庭保險 公司American Family Insurance(AMFAM)網絡年度授獎會上，Guizhen Ji(GJ)保險代理處榮獲公司所頒發的出租房，商業全州第一，商業金鑰匙獎和年度新保單總量，年度新保費總量傑出獎等獎項！

在過去的2021年裡，Guizhen Ji(GJ)保險代理處還多次得到地區月度最佳銷售獎，月度新保單總量獎，月度新保費總量獎及客人保持率等獎項。這些獎項是美國家庭保險公司對Guizhen Ji(GJ)保險代理處在業界的卓越成績的肯定，同時也是顧客們以及廣大華人 群體對於Guizhen Ji(GJ)保險代理處服務的認可！GJ說：「這些榮譽來自於社區華人的鼎力相助，是對我們的信任，這會更加激勵我們努力為華人服務，造福社區華人。」

GJ有著十多年的保險行業從業經驗，並於2013年起加入美國家庭保險集團公司，成為其在亞特蘭大地區的專業保險代理人。代理處熱情、熱忱、熱心，和專業高效的服務以及把客戶利益放在首位，為客戶著想的服務宗旨，讓她及她的團隊贏得了亞特蘭大華人群體的廣泛信賴。

美國家庭保險公司有90多年的歷史，在全美19州提供汽車 ，房屋，出租房，人壽，商業險，勞工險和保護傘等險種。是美國 500 強企業之一。AMFAM先後收購了The genera，Homesite，Home gauge，Networked Insights，Ameriprise Auto & Home and Bold Penguin and The Main Street America Group等多家公司。

汽車保險的市場歷來競爭激烈，而在這樣的市場環境下AMFAM能站穩腳跟，並穩步提升其市場份額，自然是有其制勝法寶。快速的理賠，極佳的客戶支持，以及全天候24/7的服務，為AMFAM贏得了極高的客戶滿意度，馳名業界。這幾年來，公司著力發展其汽車保險業務，在保費額度、理賠速度以及客戶服務上下了大量工夫，而這也讓越來越多的客戶來AMFAM投保。GJ介紹說，很多的新客戶都是從朋友或家人那裡聽到推薦，而打電話來諮詢並最終決定投保的。

人壽保險。這是大家通常容易忽視但又極其重要的一個險種。事實上，一份好的人壽保險對一個家庭的重要性以及其帶來的保護遠比一輛車險更加重要百倍。人壽保險目的是用來保護家人的財產安全，為家人提供一份可靠的經濟保障。如果有房屋貸款，兒女就學開銷及有未成年子女，人壽保險是必須的。購買人壽保險是對家人的保護及厚愛。

商業保險也是AMFAM業務中的重中之重，尤以其業務涵蓋範圍廣，靈活著稱。其商業險涵蓋小到出租房、空地，大到商業中心、商業用地，以及一般責任險、工傷險等等。無論您是經營公司、餐館、小型沙龍、倉庫、教堂，學校，農場，髮廊、藥店 還是各種零售服務業或辦公室。AMFAM都能為客人提供量身定做的保險計劃，為事業騰飛保駕護航。

AMFAM的產品新系統近期增加了更多折扣：一次性付款折扣，自動付款折扣，無紙張折扣，Smartphone know your drive program App折扣，無貸款折扣，無索賠折扣，駕駛記錄好折扣，提前7天詢價折扣，駕駛培訓課折扣，房屋汽車多線折扣，Hedge security 折扣，人壽汽車多線折扣，好學生折扣，保護傘多線折扣，大學生離家100miles以上住校就讀折扣及第二代等折扣。如果想降低保費，爭取多拿折扣也是很有效的方法之一。

面對新近獲得的榮譽，GJ 表示，這不僅僅是一種肯定，更重要的是一種責任。大家的支持，更加激發了她及她的團隊對工作的熱情，對提供高品質服務永不止步的追求，代理處會更加努力地服務廣大華人群體，以回報大家多年來的厚愛。這些年Guizhen Ji保險代理處多次贊助華人的大小型活動，個人及團體學校。

Guizhen Ji(GJ)保險代理處有豐富從業經驗的專業代理們提供優質的保險專業服務和中英文索賠服務。公司一貫秉承「給社區的居民提供更好的服務」這一宗旨，紮根亞特蘭大華人市場，服務華人社區。正如AMFAM的口號「放心追逐夢想，我們為您護航！」說的那樣，選擇AMFAM，選擇Guizhen Ji(GJ)保險代理處，為您的家庭選擇一個實實在在的放心。公司電話：678-259-4610，手機：678-431-6202，電郵：[email protected]。免費估價，歡迎諮詢！

隨業務的擴展，Guizhen Ji(GJ)保險代理處誠招業務員，有意者請發簡歷到[email protected]，歡迎您加入Guizhen Ji(GJ)團隊。